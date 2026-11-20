Grup musik legendaris Guns N’ Roses.

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PONTIANAK POST - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memperkirakan konser Guns N’ Roses dan BTS di Jakarta dapat memberikan dampak ekonomi lebih dari Rp600 miliar.

Proyeksi tersebut didasarkan pada pengalaman penyelenggaraan konser internasional sebelumnya serta potensi belanja penonton lokal dan mancanegara selama berada di Jakarta.

Advertisement Pramono mengatakan, konser BTS selama tiga hari diperkirakan memberikan dampak ekonomi lebih besar dibandingkan sejumlah konser sebelumnya.

"Jadi, kalau pengalaman kemarin ketika The Weeknd, kemudian dengan Pestapora, pada hari yang sama, itu kurang lebih hampir Rp300 miliar. Kemudian, Ye sendiri Rp450 miliar sampai Rp600 miliar. Kalau BTS, saya yakin akan menjadi lebih besar, termasuk Guns N' Roses," jelas Pramono.

Konser BTS Diprediksi Tarik 30 Ribu Penonton Asing

Menurut Pramono, jumlah penonton lokal konser BTS di Jakarta tercatat sebanyak 60.000 orang, sedangkan penonton asing diperkirakan mencapai 10.000 orang per hari.

Dengan tiga hari penyelenggaraan, jumlah penonton asing diproyeksikan mencapai 30.000 orang.

"Kalau tiga hari, kan asingnya saja sudah 30.000. Mereka bisa menikmati Jakarta dengan baik, dan kalau semuanya dikelola dengan baik, kemudian mereka menikmati Jakarta, saya yakin pasti secara ekonomi lebih besar daripada konser-konser yang sebelumnya," ungkapnya.

Pramono menjelaskan, dampak ekonomi konser tidak hanya berasal dari penjualan tiket, tetapi juga reservasi hotel, pajak, dan belanja pengunjung selama berada di Jakarta.

"Yang paling besar sebenarnya, ya, ticketing ada, pajaknya ada, hotelnya ada, mereka belanja-belanja di Jakarta juga banyak, dan kami mendapatkan laporan bahwa ketika mereka berada di Jakarta, mereka juga rata-rata belanja," paparnya.

Dia menilai kedua konser memiliki segmen penonton berbeda. Penonton Guns N’ Roses dinilai memiliki karakteristik belanja yang berbeda dengan penggemar BTS atau ARMY.

"Apalagi, ini kan segmennya berbeda. Guns N' Roses rata-rata sudah berumur, punya duit banyak, menikmati belanja di Jakarta. Kalau BTS ini kan ARMY, anak muda, ya, belanjanya juga beda, tetapi segmennya lebih besar," kata Pramono.

Jadwal Konser Guns N’ Roses dan BTS di Jakarta

Konser Guns N’ Roses dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 21 November 2026.

Sementara itu, grup musik asal Korea Selatan BTS akan menggelar konser bertajuk BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAKARTA selama tiga hari, yakni pada 26, 27, dan 29 Desember 2026.