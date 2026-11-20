PONTIANAK POST - Penggemar BTS yang datang ke Jakarta pada Desember 2026 tidak hanya bisa menyaksikan konser, tetapi juga menjelajahi berbagai destinasi wisata dan menikmati kegiatan bertema ungu di ibu kota. Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan ARMY Visits Jakarta Guide untuk memudahkan perjalanan para penggemar selama berada di Jakarta.

Panduan tersebut menyediakan informasi praktis mengenai transportasi, rekomendasi destinasi wisata, serta pilihan kegiatan yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah konser BTS.

Advertisement Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, panduan tersebut disiapkan untuk menyambut penggemar BTS atau ARMY yang datang dari berbagai daerah dan negara.

"Kami ingin menyambut para ARMY yang datang dari berbagai daerah dan negara dengan pengalaman yang istimewa," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan pers kementerian yang diterima pada Jumat (20/11).

"Melalui ARMY Visits Jakarta Guide, kami mengajak mereka untuk tidak hanya menikmati konser, tetapi juga menjelajahi kekayaan budaya, mencicipi kuliner khas, berbelanja, dan menemukan berbagai sisi menarik Jakarta selama berada di Indonesia," ia menjelaskan.

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Konser BTS Berlangsung Tiga Hari di Jakarta

BTS dijadwalkan tampil dalam rangkaian konser BTS World Tour "Arirang" di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 26, 27, dan 29 Desember 2026.

Kedatangan penggemar dari berbagai daerah dan negara menjadi kesempatan untuk memperkenalkan destinasi wisata, budaya, dan kuliner Jakarta kepada wisatawan.

Widiyanti berharap kunjungan tersebut tidak hanya meninggalkan kenangan dari konser, tetapi juga mendorong para penggemar untuk kembali berwisata ke Indonesia.

"Kami berharap kunjungan para ARMY tidak hanya meninggalkan kenangan indah, tetapi juga menumbuhkan keinginan untuk kembali dan menjelajahi lebih banyak destinasi wisata di Indonesia," katanya.