Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Advertisement PONTIANAK POST - Kehadiran konser musik internasional bisa menjadi kesempatan bagi sebuah kota untuk memperkenalkan destinasi wisata, kuliner, hingga produk lokal. Hal itu pula yang disiapkan Jakarta menjelang kedatangan grup musik asal Korea Selatan, BTS, melalui inisiatif Purple Jakarta.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah pemangku kepentingan menyiapkan program tersebut untuk menyambut konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 26, 27, dan 29 Desember 2026.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, inisiatif itu bertujuan menghadirkan suasana kota yang menyambut para penggemar BTS atau ARMY. Momentum konser juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jakarta.

Advertisement "Kolaborasi seperti Purple Jakarta menunjukkan bagaimana sebuah event dapat dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang lebih luas. Melalui aktivasi yang terintegrasi, kita tidak hanya menyambut penonton konser, tetapi juga mengajak mereka menjelajahi destinasi, menikmati produk lokal, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Widiyanti.

Monas hingga Kota Tua Disiapkan Bernuansa Ungu

Salah satu aktivasi yang disiapkan adalah pencahayaan bernuansa ungu di sejumlah ikon ibu kota. Program tersebut direncanakan berlangsung pada 25–30 Desember 2026.

Lokasi yang masuk dalam penjajakan aktivasi antara lain Monumen Nasional (Monas), kawasan GBK, Bundaran Hotel Indonesia, dan kawasan Kota Tua Jakarta.

Selain ikon kota, aktivasi juga dirancang menjangkau berbagai titik perjalanan wisatawan. Mulai dari penerbangan, bandara, pusat perbelanjaan, hingga hotel.

Kemenpar turut menjajaki kerja sama dengan penyedia transportasi publik, seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT. Dukungan tersebut disiapkan untuk membantu mobilitas pengunjung selama periode konser.

"Melalui Purple Jakarta, kami ingin momentum konser BTS dapat dirasakan lebih luas di berbagai sudut kota. Penggemar yang datang tidak hanya menikmati pertunjukan musik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengenal Jakarta melalui destinasi, budaya, kuliner, dan produk kreatifnya," kata Widiyanti.

Inisiatif ini melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, InJourney Aviation Services, Garuda Indonesia, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Sarinah, Indonesia Heritage Agency, serta mitra industri pariwisata dan pengelola daya tarik wisata.

Konser BTS Diproyeksi Tarik 180 Ribu Penonton

Konser BTS World Tour 'Arirang' pada 26, 27, dan 29 Desember 2026 di GBK diproyeksikan menarik sekitar 180 ribu penonton.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 30.700 orang diperkirakan merupakan wisatawan mancanegara. Kemenpar juga memperkirakan belanja wisatawan asing selama tiga hari konser mencapai Rp158,31 miliar.

Pengeluaran tersebut mencakup kebutuhan akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, serta pembelian suvenir.

Widiyanti mengatakan, penyelenggaraan event internasional memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya tarik destinasi dan mendorong pergerakan wisatawan.

Kegiatan semacam itu juga berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi berbagai sektor pendukung pariwisata.