PONTIANAK POST - Aktor Aming Supriatna Sugandhi meraih Piala Citra pertamanya melalui perannya dalam film Ghost in the Cell arahan sutradara Joko Anwar. Ia memenangkan penghargaan pemeran pendukung pria terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (20/11) malam.

Penghargaan tersebut menjadi pencapaian pertama Aming di ajang Piala Citra. Ia mengaku senang sekaligus mendedikasikan kemenangan itu kepada para nominator lain yang bersaing dalam kategori yang sama.

Advertisement "Senang sih pasti senang. Satu lagi, piala ini saya dedikasikan buat para nominator lainnya, yang tangguh semua, keren semua," katanya.

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Proses Aming Mendalami Karakter Tokek

Advertisement Peran Tokek dalam Ghost in the Cell tidak dibangun hanya melalui penampilan fisik. Aming juga menggali pengalaman pribadi dan trauma masa lalu untuk memperkuat karakter tersebut.

Dalam konferensi pers film pada 9 April 2026, Aming mengungkapkan bahwa Joko Anwar menyiapkan character sheet atau lembar penokohan untuk setiap karakter.

Sutradara juga membuka ruang diskusi agar para pemain dapat mengembangkan karakter sesuai visi film.

“Abang (Joko Anwar) juga terbuka untuk diskusi gimana cara mengembagkan karakternya. Untuk bisa lebih dapet dari apa yang dimau sesuai dengan sama si Abang,” ujar Aming.

Aming mengatakan, pengalaman pribadi turut memengaruhi pembentukan karakter Tokek, termasuk dengan menggali kembali pengalaman emosional masa lalu.

“Penegasan karakternya di mana itu juga sedikit banyak based on my personal experience. Salah satunya kaya manggil trauma-trauma masa lalu gitu, itulah makanya kenapa bisa se-exploratif itu,” katanya.