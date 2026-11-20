PONTIANAK POST - Aktris Kawai Labiba meraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 untuk kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik. Penghargaan tersebut diraih berkat penampilannya dalam film Operasi Pesta Copet.

Bagi Kawai, kemenangan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kemampuan aktingnya. Piala Citra yang dibawa pulang dari malam penganugerahan di Jakarta, Jumat, itu juga menjadi pengingat bahwa tanggung jawabnya sebagai aktor semakin besar.

Advertisement "Sebenarnya, penghargaan malam ini tuh juga jadi pengingat untuk aku sih. Bahwa berarti setelah ini tanggung jawabnya lebih besar," katanya dalam sesi wawancara pada acara penganugerahan penghargaan FFI 2026 di Jakarta, Jumat (20/11).

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Kawai Labiba Apresiasi Kerja Keras Seluruh Kru Film

Advertisement Kawai menyampaikan apresiasi kepada para juri yang telah memilihnya sebagai penerima penghargaan. Dia juga menilai kemenangan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh pemain dan kru produksi Operasi Pesta Copet.

Menurut dia, Piala Citra yang diraihnya merupakan hasil kerja bersama seluruh orang yang terlibat dalam proses pembuatan film tersebut.

"Semoga konsisten, tidak hilang cinta terhadap film dan hasil jerih payah dari kita semua, all cast dan crew," katanya.

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Proses Kawai Labiba Mendalami Karakter Melodi

Di balik penghargaan tersebut, Kawai menjalani proses pendalaman karakter yang tidak sederhana. Dalam film Operasi Pesta Copet, dia memerankan Melodi, anggota termuda dalam kelompok pencopet amatir yang memiliki ketertarikan besar terhadap musik.

Pengalaman berkesenian di dunia teater sejak kecil menjadi salah satu bekal Kawai dalam membangun karakter tersebut. Dia mengeksplorasi gestur tubuh dan cara berdialog agar Melodi terasa lebih hidup.

"Melodi itu paling bontot, aktif, ekspresif, dan menurutku cukup mewakili anak muda yang baru lulus sekolah, lagi berapi-api, lagi mencari tahu banyak hal. Dia juga sangat suka musik," ungkap Kawai dalam wawancara yang diberitakan Media Indonesia pada 6 Agustus 2026.