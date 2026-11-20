Pemeran dan sutradara film "Para Perasuk" menghadiri acara penganugerahan penghargaan dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang digelar di Jakarta pada Jumat (20/11/2026). (ANTARA/Sinta Ambar)

PONTIANAK POST - Film Para Perasuk mencatatkan sembilan nominasi dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Pencapaian tersebut disambut bahagia para pemain dan tim produksi, termasuk Angga Yunanda dan Maudy Ayunda yang masuk dalam daftar nominasi kategori akting.

Advertisement Angga mengaku bersyukur atas apresiasi tersebut. Dia tidak menyangka penampilannya dalam film itu mendapat perhatian dari dewan juri FFI 2026.

"Bersyukur dan terima kasih apresiasinya, tidak menyangka pastinya," kata Angga pada acara penganugerahan penghargaan FFI 2026 di Jakarta, Jumat (20/11).

Angga Yunanda Bersaing dengan Empat Aktor

Advertisement Dalam FFI 2026, Angga masuk nominasi kategori Pemeran Utama Pria Terbaik melalui perannya dalam Para Perasuk.

Dia bersaing dengan Abimana Aryasatya lewat Ghost in The Cell, Ardit Erwandha dalam Tunggu Aku Sukses Nanti, Marthino Lio melalui Badut Gendong, serta Nicholas Saputra dalam Tukar Takdir.

Persaingan tersebut mempertemukan sejumlah aktor dengan karakter dan penampilan berbeda dalam film masing-masing.

Maudy Ayunda Sebut Nominasi Jadi Pengalaman Nostalgia

Sementara itu, Maudy Ayunda masuk nominasi kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik melalui film Para Perasuk.

Bagi Maudy, masuk nominasi FFI 2026 menjadi pengalaman yang membangkitkan kembali kenangan selama proses produksi film. Dia juga mengapresiasi kerja sama seluruh pemain dan kru.