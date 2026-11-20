Aktor Saputra Kori dalam sesi wawancara di ajang penganugerahan penghargaan Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026). (ANTARA/Sinta Ambar)

Advertisement PONTIANAK POST - Aktor pendatang baru Saputra Kori meraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 untuk kategori Aktor Pilihan Penonton. Penghargaan tersebut diraihnya berkat penampilannya dalam film Jangan Buang Ibu.

Kemenangan itu menjadi kejutan bagi Kori. Pemengaruh asal Bali tersebut mengaku tidak pernah menyangka bisa membawa pulang penghargaan dari ajang perfilman nasional tersebut.

"Waduh, ini bener-bener di luar dugaan aku banget," kata Kori pada acara penganugerahan penghargaan FFI 2026 di Jakarta, Jumat (20/11).

Advertisement Saputra Kori Ungguli Tiga Aktor Lain

Dalam kategori Aktor Pilihan Penonton FFI 2026, Kori berhasil mengungguli tiga aktor lainnya.

Mereka adalah Abimana Aryasatya melalui film Ghost In The Cell, Angga Yunanda lewat Para Perasuk dan Dopamin, serta Ardit Erwandha dalam Tunggu Aku Sukses Nanti.

Bagi Kori, penghargaan tersebut memiliki arti tersendiri karena FFI merupakan ajang dengan tingkat apresiasi yang berbeda dalam perjalanan seorang aktor.

"Sama sekali tidak pernah ada di dugaan aku akan bisa menerima piala ini karena menurut aku FFI itu level yang berbeda gitu," katanya.

Piala Citra Jadi Penyemangat Perjalanan di Industri Film

Meski berhasil meraih Piala Citra, Kori menyadari perjalanan kariernya di industri perfilman masih panjang. Dia menyebut penghargaan tersebut sebagai pemacu semangat untuk terus berkarya.

Kori juga berharap pencapaiannya bisa menjadi bagian dari upaya memperkenalkan film Indonesia kepada lebih banyak penonton.

"Buat aku yang masih sangat baru di industri perfilman, perjalananku masih panjang, ini tanda bagi aku bahwa aku lebih semangat lagi memajukan perfilman Indonesia dan membawa lebih banyak audiens baru untuk mencintai perfilman Indonesia," katanya.

Pengalaman Kori Mendalami Karakter

Dalam film Jangan Buang Ibu, Saputra Kori dipercaya memerankan Tria, anak ketiga sekaligus anak bungsu Ristiana yang diperankan Nirina Zubir. Dia beradu akting dengan Refal Hady sebagai Tama dan Amanda Manopo sebagai Dewi, kakak-kakaknya dalam film tersebut.

Peran ini menjadi peningkatan perjalanan karier Kori setelah sebelumnya tampil sebagai pemeran cameo dalam film Bila Esok Ibu Tiada (2024), yang juga diproduksi Leo Pictures.

Dalam sebuah wawancara media pada 11 Juni 2026 lalu, Kori menceritakan bahwa dia sempat membayangkan suatu saat bisa mendapatkan posisi sebagai pemeran utama setelah sebelumnya hanya tampil sebentar.

"Waktu itu kita cuma fotoan biasa doang, sekarang kita bisa satu project sama Kak Manda. Jadi, adiknya dia," ujar Kori, mengenang kesempatan beradu akting dengan Amanda Manopo.

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Rajin Membaca Skenario dan Mengikuti Proses Reading

Kori mengaku sempat kurang percaya diri ketika harus beradu akting dengan sejumlah aktor populer, termasuk Nirina Zubir, Refal Hady, dan Amanda Manopo.

Namun, proses latihan membaca naskah atau reading bersama sutradara Hadrah Daeng Ratu membantunya mempersiapkan diri. Kori juga memegang prinsip untuk tidak meremehkan bagian sekecil apa pun dalam sebuah film.

"Satu prinsip aku adalah aku enggak pernah menyepelekan hal-hal kecil, jadi walaupun waktu itu adegan aku sedikit banget, aku benar-benar baca skripnya," ujar Kori saat acara perkenalan pemeran baru film tersebut pada Maret 2026.