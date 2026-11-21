Advertisement Aktor Abimana Aryasatya. (Antara) Advertisement PONTIANAK POST - Aktor Abimana Aryasatya meraih Piala Citra pertamanya sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 melalui film Ghost in the Cell karya sutradara Joko Anwar. Abimana memenangkan penghargaan tersebut berkat perannya sebagai Anggoro. Prestasi ini menjadi pencapaian tersendiri setelah enam kali masuk nominasi FFI, meski ia tidak hadir secara langsung dalam malam penganugerahan, Jumat (20/11) malam. Abimana mengungguli empat nominasi lainnya, yakni Angga Yunanda melalui Para Perasuk, Ardit Erwandha (Tunggu Aku Sukses Nanti), Marthino Lio (Badut Gendong), dan Nicholas Saputra (Tukar Takdir). Perpaduan Horor, Komedi, dan Kritik Sosial Ghost in the Cell merupakan film yang memadukan unsur horor, komedi, dan kritik sosial. Joko Anwar menggunakan situasi gaduh di dalam penjara untuk menggambarkan berbagai respons manusia terhadap persoalan sosial. Melalui keterlibatan 412 pemain, film ini menghadirkan gambaran reaksi publik yang beragam. Ceritanya menampilkan karakter yang sekadar mengikuti arus hingga mereka yang tetap teguh pada pendirian. Baca Juga: Kawai Labiba Raih Piala Citra FFI 2026, Ini Pesan di Balik Kemenangannya Tayang di Berlinale 2026 Sebelum meraih perhatian di Festival Film Indonesia 2026, Ghost in the Cell lebih dahulu melakukan pemutaran perdana di Festival Film Internasional Berlin atau Berlinale ke-76, Jerman, pada Februari 2026. Film tersebut diputar dalam program Forum. Karya Joko Anwar ini juga membawa kritik terhadap pembalakan liar hutan yang terjadi pada 2017. Joko Anwar ingin penonton memahami bahwa pembalakan liar terhadap hutan alam, untuk tujuan apa pun, merupakan ancaman serius bagi kehidupan banyak orang. Baca Juga: Aming Raih Piala Citra Perdana Berkat Film Ghost in the Cell

Abimana Ungkap Tantangan Memerankan Anggoro di Ghost in the Cell

Memerankan Anggoro dalam Ghost in the Cell menjadi pengalaman tersendiri bagi Abimana Aryasatya. Ia harus terlibat dalam adegan perkelahian antarnarapidana yang direkam menggunakan teknik pengambilan gambar panjang tanpa jeda (long take).

Dalam keterangannya kepada ANTARA pada 9 April 2026, Abimana mengungkapkan bahwa adegan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena para pemain harus menggabungkan berbagai elemen akting dalam satu rangkaian pengambilan gambar.

Adegan perkelahian itu mencakup sekitar 14 hingga 15 halaman skenario dan harus dimainkan dari awal hingga akhir tanpa jeda.

Abimana menyebut pengalaman tersebut cukup menantang karena adegan tidak hanya mengandalkan kemampuan laga, tetapi juga keseluruhan rangkaian permainan para aktor.

Abimana Percaya pada Pendekatan Joko Anwar

Di balik keterlibatannya dalam film tersebut, Abimana mengaku memiliki kepercayaan besar terhadap Joko Anwar. Kepercayaan itu menjadi salah satu alasan utama dirinya menerima tawaran bermain dalam Ghost in the Cell.

Dalam wawancara dengan media beberapa waktu lalu, Abimana mengatakan Joko telah mempersiapkan kebutuhan produksi dan karakter melalui skenario yang matang sehingga para pemain dapat lebih fokus menjalankan perannya.

"Ya mungkin karena dia (Joko) percaya sama saya dan karena itu saya juga percaya sama dia. Jadi mau Joko bikin film apa pun saya pasti datang," ujar Abimana.