Joko Anwar Raih Piala Citra FFI 2026, Ajak Pembuat Film Suarakan Keresahan Masyarakat
PONTIANAK POST - Sutradara Joko Anwar meraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 untuk kategori Sutradara Terbaik melalui film Ghost in the Cell. Dalam pidato kemenangannya, ia mengajak para pembuat film Indonesia ikut menyuarakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa, termasuk korupsi dan kebakaran hutan.
Pesan tersebut disampaikan Joko dalam Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 di Jakarta, Jumat (20/11) malam. Menurutnya, perfilman dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong perubahan.
"Kalau kita mau Indonesia lekas sembuh, kita semua bisa mengambil peran dalam hal itu," katanya.
Joko Anwar Ajak Sineas Angkat Persoalan Indonesia
Joko menilai pembuat film memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui karya-karya mereka.
" Kita, film maker, bisa membuat film yang bersuara, kita bisa bikin film yang meningkatkan kesadaran bersama bahwa kita harus bergerak," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa film Indonesia semestinya tidak terlepas dari realitas sosial dan kondisi bangsa saat ini.
"Aku rasa semua film Indonesia harus mencerminkan bagaimana Indonesia sekarang," ujarnya.
Joko mengatakan keresahan terhadap berbagai persoalan Indonesia juga telah dituangkan dalam film-film yang digarapnya, termasuk Ghost in the Cell.
Ghost in the Cell Unggul dalam Lima Kategori FFI 2026
Piala Citra Sutradara Terbaik diraih Joko setelah mengungguli empat pesaing, yakni Bernardus Raka melalui Nobody Loves Kay, Edwin (Monster Pabrik Rambut), Kimo Stamboel (Abadi Nan Jaya), dan Wregas Bhanuteja (Para Perasuk).
Selain penghargaan sutradara terbaik, Ghost in the Cell juga membawa pulang empat Piala Citra lainnya.
Film tersebut memenangkan kategori Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik, dan Penata Rias Terbaik.
Lima penghargaan tersebut memperkuat pencapaian film karya Joko Anwar dalam ajang perfilman nasional tahun ini.
Ghost in the Cell Angkat Korupsi dan Kerusakan Lingkungan
Di balik balutan horor dan komedi, Ghost in the Cell membawa kritik terhadap korupsi, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.
Joko Anwar mengungkapkan bahwa salah satu inspirasi film tersebut berasal dari keresahannya terhadap perlakuan istimewa yang diterima koruptor kelas kakap di dalam penjara.
Keresahan itu muncul setelah membaca pemberitaan pada 2018 mengenai ketimpangan perlakuan terhadap narapidana kasus korupsi.
Dalam diskusi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Mei 2026, Joko juga menyoroti korupsi sumber daya alam yang berdampak pada deforestasi atau kerusakan hutan.
Kritik tersebut diterjemahkan melalui latar penjara Labuhan Angsana yang menjadi gambaran kecil kehidupan masyarakat. Di dalamnya, terdapat ketimpangan perlakuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik koruptif.
Selain korupsi, Joko turut memasukkan persoalan pembalakan liar hutan alam yang menjadi bagian dari keresahan sejak 2017.
Melalui sosok hantu yang berasal dari hutan lindung yang rusak akibat keserakahan manusia, film ini menggambarkan bagaimana kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari perilaku manusia sendiri.
Joko ingin penonton melihat pembalakan liar sebagai ancaman serius bagi kehidupan banyak orang, bukan sekadar persoalan hilangnya kawasan hutan.*