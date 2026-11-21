Sutradara Joko Anwar meraih Piala Citra untuk sutradara terbaik pada acara penganugerahan penghargaan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026). (ANTARA/Sinta Ambar)

Advertisement

PONTIANAK POST - Sutradara Joko Anwar meraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 untuk kategori Sutradara Terbaik melalui film Ghost in the Cell. Dalam pidato kemenangannya, ia mengajak para pembuat film Indonesia ikut menyuarakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan bangsa, termasuk korupsi dan kebakaran hutan.

Pesan tersebut disampaikan Joko dalam Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 di Jakarta, Jumat (20/11) malam. Menurutnya, perfilman dapat menjadi ruang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong perubahan.

Advertisement "Kalau kita mau Indonesia lekas sembuh, kita semua bisa mengambil peran dalam hal itu," katanya.

Joko Anwar Ajak Sineas Angkat Persoalan Indonesia

Joko menilai pembuat film memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui karya-karya mereka.

" Kita, film maker, bisa membuat film yang bersuara, kita bisa bikin film yang meningkatkan kesadaran bersama bahwa kita harus bergerak," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa film Indonesia semestinya tidak terlepas dari realitas sosial dan kondisi bangsa saat ini.

"Aku rasa semua film Indonesia harus mencerminkan bagaimana Indonesia sekarang," ujarnya.

Joko mengatakan keresahan terhadap berbagai persoalan Indonesia juga telah dituangkan dalam film-film yang digarapnya, termasuk Ghost in the Cell.

Baca Juga: Abimana Aryasatya Raih Piala Citra Pertama sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik FFI 2026

Ghost in the Cell Unggul dalam Lima Kategori FFI 2026

Piala Citra Sutradara Terbaik diraih Joko setelah mengungguli empat pesaing, yakni Bernardus Raka melalui Nobody Loves Kay, Edwin (Monster Pabrik Rambut), Kimo Stamboel (Abadi Nan Jaya), dan Wregas Bhanuteja (Para Perasuk).

Selain penghargaan sutradara terbaik, Ghost in the Cell juga membawa pulang empat Piala Citra lainnya.

Film tersebut memenangkan kategori Pemeran Utama Pria Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Pengarah Sinematografi Terbaik, dan Penata Rias Terbaik.

Lima penghargaan tersebut memperkuat pencapaian film karya Joko Anwar dalam ajang perfilman nasional tahun ini.