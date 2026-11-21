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Meriam Bellina menerima Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 untuk pemeran utama perempuan terbaik dalam acara penghargaan yang dilaksanakan di Jakarta pada Jumat (20/11/2026). (ANTARA/Sinta Ambar)

Advertisement PONTIANAK POST - Aktris senior Meriam Bellina meraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik melalui film Senin Harga Naik. Penghargaan tersebut menjadi Piala Citra keempat sepanjang perjalanan kariernya di industri perfilman Indonesia.

Meriam mempersembahkan penghargaan itu kepada ibundanya yang selalu mendampingi sejak awal perjalanan kariernya di dunia film dan hiburan.

"It's a long trip, sebuah kehormatan buat saya, salam damai di hati, damai di bumi. Indonesia sehat," katanya dalam Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 di Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Peran Meriam Bellina dalam Senin Harga Naik Berdasarkan sinopsis yang dimuat Lembaga Sensor Film (LSF) dan materi promosi resmi Starvision, film Senin Harga Naik mengangkat konflik hubungan ibu dan anak yang berawal dari perbedaan pandangan mengenai karier dan masa depan. Dalam film ini, Meriam Bellina berperan sebagai Retno, ibu dari Mutia (Nadya Arina), seorang perempuan yang memilih meninggalkan rumah setelah bertengkar hebat dengan ibunya. Mutia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu meraih kesuksesan secara mandiri. Tiga tahun kemudian, Mutia yang bekerja sebagai tenaga pemasaran properti mendapat peluang promosi menjadi general manager. Namun, kesempatan tersebut mengharuskannya menyelesaikan proyek pembebasan lahan yang ternyata mencakup rumah sekaligus toko kue legendaris milik ibunya, Mercusuar. Mutia pun kembali ke rumah dan bekerja sama dengan kakak serta adiknya untuk membujuk Retno agar bersedia menjual toko tersebut. Situasi itu kembali mempertemukan mereka dengan konflik lama sekaligus menguji hubungan keluarga di tengah perbedaan ambisi dan cara menunjukkan kasih sayang. Baca Juga: Abimana Aryasatya Raih Piala Citra Pertama sebagai Pemeran Utama Pria Terbaik FFI 2026

Meriam Bellina Kenang Perjuangan di Industri Film

Meriam mengatakan konsistensi, kejujuran, dan disiplin menjadi kunci dirinya bertahan di industri perfilman hingga saat ini.

Aktris kelahiran Bandung tersebut juga mengenang proses produksi film pada masa lalu yang menurutnya jauh lebih rumit dibandingkan sekarang. Keterbatasan teknologi membuat para pemeran harus menjalani proses produksi lebih panjang.

"Semua kan dulu lebih lama. Lebih ribet. Kamera cuma satu. Belum lagi mesti dubbing lagi. Belum lagi mesti melihat teleskopi dan segala macam. Ya, sebuah lebih sulit ya. Perjuangannya lebih berasa," katanya.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang Meriam di industri film. Setelah sembilan kali masuk nominasi FFI, kini ia telah mengoleksi empat Piala Citra.

Penghargaan pertamanya diraih pada 1984 sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik melalui film Cinta di Balik Noda, kemudian kembali menang lewat Taksi pada 1990 dan Get Married pada 2007 dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik. Setelah hampir dua dekade, Meriam kembali membawa pulang Piala Citra pada 2026. Kali ini, ia dinobatkan sebagai Pemeran Utama Perempuan Terbaik berkat penampilannya dalam film Senin Harga Naik. Baca Juga: Aming Raih Piala Citra Perdana Berkat Film Ghost in the Cell

Kalahkan Empat Nominasi Pemeran Utama Perempuan

Dalam perebutan Piala Citra 2026 kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik, Meriam Bellina bersaing dengan empat aktris lainnya.

Mereka adalah Christine Hakim melalui Semua Akan Baik-Baik Saja, Luisa Adreena (Na Willa), Marsha Timothy (Tukar Takdir), dan Shenina Cinnamon (Dopamin).