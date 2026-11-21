Para pemeran film "Para Perasuk" berfoto bersama pada Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026). (ANTARA/Sinta Ambar)

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PONTIANAK POST - Film Para Perasuk arahan sutradara Wregas Bhanuteja meraih Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2026 untuk kategori Film Cerita Panjang Terbaik. Film tersebut mengungguli empat pesaing, yakni Ghost in the Cell, Dopamin, Na Willa, dan Operasi Pesta Copet.

Selain penghargaan utama tersebut, Para Perasuk juga membawa pulang Piala Citra Nya’ Abbas Akup untuk Film Pilihan Penonton.

Advertisement Dalam pidato kemenangan pada Malam Anugerah Piala Citra FFI 2026 di Jakarta, Jumat (20/11) malam, Wregas menyampaikan pesan tentang bahaya ambisi dan obsesi yang membuat seseorang melupakan orang-orang terdekat serta lingkungan sekitarnya.

"Film ini menceritakan tentang seseorang yang kerasukan akan ambisi dan obsesinya dan dia jadi melupakan orang-orang di sekitarnya yang dia sayangi dan lingkungan yang seharusnya dia jaga," kata Wregas.

Ia kemudian mengingatkan bahwa ambisi yang tidak terkendali dapat membawa seseorang pada kehancuran.

"Jadi, ketika kita kerasukan sesuatu yang menggelapkan mata kita, di situ lah kehancuran dimulai. Untuk itulah, mari kita saling jaga dan selamatkan Indonesia," katanya.

Produser Ajak Masyarakat Saling Menjaga

Produser Para Perasuk, Iman Usman, berharap film tersebut dapat memperkuat semangat komunitas dan kebersamaan masyarakat dalam memperjuangkan tujuan yang baik.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa serta mendorong para pembuat film menyuarakan keresahan publik melalui karya.

"Semoga warga jaga warga itu bukan cuma jadi slogan, tapi benar-benar bisa jadi sesuatu yang nyata. Dan semoga kita bisa terus berjalan bersama untuk membantu teman-teman kita yang mungkin tidak bisa bersuara," ujar Iman.

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Dibintangi Angga Yunanda dan Maudy Ayunda

Para Perasuk dibintangi Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, dan Anggun C.