Han So Hee. (IG)

PONTIANAK POST - Aktris Korea Selatan Han So Hee kembali menjadi perhatian setelah membagikan sejumlah foto melalui media sosial pada 20 November 2026. Di balik unggahan tersebut, pilihan olahraga yang dijalaninya, terutama boxing dan kickboxing, turut menarik perhatian penggemar.

Dalam foto-foto itu, Han So Hee mengenakan gaun hitam tanpa lengan dengan riasan natural. Pada foto lainnya, ia terlihat bersandar di dinding sambil membawa tas bermotif kotak-kotak.

Han So Hee sebelumnya mengungkapkan bahwa olahraga menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Ia juga pernah mempelajari kickboxing ketika mempersiapkan peran dalam serial Netflix My Name.

Han So Hee Mulai Belajar Kickboxing untuk My Name

Ketertarikan Han So Hee terhadap olahraga bela diri bermula ketika ia menjalani persiapan untuk serial My Name pada 2021.

Dalam serial tersebut, ia memerankan Yoon Ji Woo, perempuan yang menyusup ke kepolisian untuk mencari pembunuh ayahnya. Karakter tersebut menuntut Han So Hee menjalani banyak adegan aksi.

Dalam konferensi pers My Name pada 5 Oktober 2021, Han So Hee menceritakan perkembangan kemampuan fisiknya setelah menjalani latihan untuk kebutuhan peran.

Ia mengatakan kemampuan koordinasi dan gerak tubuhnya meningkat setelah menjalani proses persiapan. Setelah menyelesaikan proyek tersebut, ia mulai mempelajari kickboxing.

Han So Hee juga menyebut olahraga membuat banyak perubahan dalam hidupnya. Ia bahkan menganggap aktivitas fisik sebagai salah satu hal yang membantu menjalani kehidupan lebih sehat.

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Boxing Kini Menjadi Olahraga Utama

Ketertarikan Han So Hee terhadap olahraga berlanjut setelah proyek My Name. Ia pernah mencoba berbagai aktivitas fisik, termasuk latihan beban, Pilates, dan kickboxing.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube yang tayang pada 28 Agustus 2026, Han So Hee mengungkapkan bahwa boxing kini menjadi olahraga utamanya.

Ketika ditanya mengenai kebiasaan menjaga kebugaran, ia menekankan pentingnya berolahraga dan mengaku menikmati latihan boxing.

"Saya memilih boxing sebagai olahraga utama, dan saya sangat menikmatinya," ujar Han So Hee.

Pernyataan tersebut memperlihatkan perkembangan pilihan olahraganya. Kickboxing menjadi salah satu aktivitas yang dipelajari untuk menunjang persiapan akting, sedangkan boxing kini disebut sebagai olahraga utama yang paling disukainya.

Han So Hee Pernah Mengalami Perubahan Berat Badan Signifikan

Dalam wawancara yang sama, Han So Hee juga menceritakan perubahan berat badan ketika menjalani proyek akting.

Ia mengatakan sempat menaikkan berat badan 10-15 kg untuk serial My Name, sebelum kemudian menurunkannya dengan cepat saat mempersiapkan drama Nevertheless.

Han So Hee mengaku mengalami gangguan pencernaan setelah perubahan tersebut. Ia mengatakan kondisi itu membuatnya merasakan ketidaknyamanan ketika makan melebihi jumlah tertentu.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari ceritanya mengenai perubahan kebiasaan menjaga kebugaran. Namun, Han So Hee tidak menyebut perubahan berat badan secara cepat sebagai metode yang dianjurkan.

Perjalanan Karier Han So Hee

Nama Han So Hee semakin dikenal setelah membintangi drama The World of the Married. Ia kemudian mendapat peran utama dalam dua musim serial Gyeongseong Creature.

Selain serial televisi, Han So Hee juga membintangi film Project Y.