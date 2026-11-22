Mantan istri Andre Taulany, Erin. (ANTARA)

Advertisement PONTIANAK POST - Polda Metro Jaya membenarkan penetapan Rien Wartia Trigina atau Erin, mantan istri pesohor Andre Taulany, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan perkara tersebut ditangani Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan.

"Benar, RWT telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap ART yang ditangani Unit VI PPA Polres Metro Jakarta Selatan," kata Budi di Jakarta, Minggu (22/11).

Advertisement Budi menjelaskan, Erin telah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (20/11) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan tersebut, Erin didampingi penasihat hukum.

Penyidik Masih Melengkapi Berkas Perkara

Menurut Budi, penyidik masih melanjutkan proses pemberkasan sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Meski telah berstatus tersangka, Erin tidak ditahan. Melalui penasihat hukumnya, dia saat ini menempuh upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif atau restorative justice.

Kasus Bermula dari Laporan ART

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dugaan penganiayaan terhadap seorang ART berinisial H yang diduga dilakukan oleh Erin.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi mengatakan, perempuan berinisial H tersebut datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk melaporkan dugaan kekerasan fisik yang dialaminya.

"Bahwa benar telah datang ke SPKT Polres Metro Jakarta Selatan, seorang perempuan berinisial H, yang menurut pengakuannya mengalami kekerasan fisik," kata Joko di Jakarta, Rabu (29/4).

Joko menjelaskan, laporan itu dibuat pada Selasa (28/4). Dugaan penganiayaan disebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 29 April 2026.