Zhao Li Ying. (IG)

PONTIANAK POST - Aktris China, Zhao Li Ying, masuk dalam daftar 100 Perempuan Muda Paling Berpengaruh di Asia-Pasifik 2026. Pengakuan tersebut diberikan Asia-Pacific Young Leaders Program (APEA) melalui daftar lintas sektor yang diumumkan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2026.

Advertisement Zhao Li Ying masuk kategori Film and Television Entertainment. Ia dinilai sebagai salah satu figur dari industri perfilman dan televisi China yang memiliki kiprah tidak hanya sebagai aktris, tetapi juga dalam pengembangan ekosistem perfilman.

Sejumlah pencapaiannya di dunia akting menjadi bagian dari rekam jejak tersebut. Zhao pernah meraih penghargaan Aktris Terbaik dalam Feitian Award dan Golden Eagle Award, serta Aktris Pendukung Terbaik dalam Hundred Flowers Award.

Selain prestasi akting, Zhao juga dipercaya menjadi ketua juri unit kompetisi utama dalam Golden Rooster Film Venture Capital Conference ke-8.

Advertisement Dalam ajang tersebut, ia bersama Huang Jianxin dan Yan Ni memberikan suara untuk menentukan dukungan pendanaan bagi naskah karya penulis skenario pendatang baru.

Keterlibatannya sebagai juri memperlihatkan peran Zhao di luar layar. Ia turut berpartisipasi dalam proses pengembangan talenta dan karya baru di industri film China.

Kiprah Lewat Drama Sejarah hingga Modern

Zhao Li Ying telah membintangi berbagai drama dengan latar cerita dan karakter yang beragam. Beberapa judul yang dikenal dari perjalanan kariernya antara lain The Legend of Zu, Princess Agents, The Story of Ming Lan, The Story of Xing Fu, Wild Bloom, dan The Legend of Shen Li.

Deretan karya tersebut memperlihatkan kiprahnya dalam drama sejarah maupun cerita berlatar kehidupan modern. Sejumlah judul yang dibintanginya juga memperoleh perhatian penonton dan respons positif dari pemirsa.

Selain Zhao Li Ying, daftar APEA 2026 memuat sejumlah perempuan dari berbagai bidang. Nama-nama yang tercantum di antaranya Zendaya, Zhang Wei Li, Zhang Yi Ning, Zheng Qin Wen, Zhou Dong Yu, dan Zong Fu Li.

Daftar tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari bisnis, teknologi, budaya, olahraga, hingga akademisi. APEA tidak menyusunnya semata-mata berdasarkan popularitas di internet atau besarnya perhatian publik.

Zhao juga disebut sebagai satu-satunya aktris kelahiran 1985–1989 yang berhasil meraih tiga penghargaan utama, yakni Feitian Award dan Golden Eagle Award untuk Aktris Terbaik serta Hundred Flowers Award untuk Aktris Pendukung Terbaik.