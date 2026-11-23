Sejumlah Artis China yang masuk daftar tokoh berpengaruh Asia-Pasifik.

PONTIANAK POST - Asia-Pacific Young Leaders Program (APEA) mengumumkan daftar 100 Perempuan Muda Paling Berpengaruh dan 100 Laki-Laki Muda Paling Berpengaruh di Asia-Pasifik 2026. Pengumuman tersebut disampaikan dalam APEA Asia-Pacific Young Entrepreneurs Forum di Hong Kong, China, pada 22 November.

Advertisement Daftar perempuan memuat 100 tokoh dari 12 negara dan wilayah ekonomi anggota APEC. China, termasuk Taiwan, menyumbang 40 nama, disusul Amerika Serikat dengan 37 nama. Korea Selatan dan Jepang masing-masing menyumbang tujuh nama.

Berdasarkan bidang profesi, sektor budaya, seni, dan kreasi konten menjadi kelompok terbesar dengan 51 tokoh. Berikutnya, olahraga sebanyak 29 orang, bisnis dan teknologi 13 orang, serta akademisi dan penelitian ilmiah tujuh orang.

Sementara itu, daftar laki-laki mencakup tokoh dari 14 negara dan wilayah ekonomi anggota APEC. China dan Amerika Serikat masing-masing menyumbang 32 nama, disusul Korea Selatan dengan sembilan nama dan Jepang tujuh nama.

Dari sisi bidang profesi, kelompok bisnis, teknologi, dan merek konsumen mencatat 35 tokoh. Sektor budaya, seni, dan kreasi konten menyumbang 34 nama, olahraga, esports, dan olahraga strategi sebanyak 25 orang, serta akademisi dan penelitian ilmiah enam orang.

Zhao Li Ying dan Sejumlah Nama dari Industri Hiburan

Dalam daftar perempuan, 40 tokoh dari China, termasuk Taiwan, berasal dari beragam bidang. Sektor bisnis dan teknologi di antaranya diwakili Gu Ping Ping, Chief Operating Officer Pinduoduo; Qu Fang, salah satu pendiri Xiaohongshu; Peng Xin, salah satu pendiri Nayuki; serta Yang Hui Yan, ketua dewan Country Garden.

Nama lain dari sektor tersebut adalah Zong Fu Li, direktur sekaligus general manager Hongsheng Beverage Group; Li Ni, wakil ketua dewan dan Chief Operating Officer Bilibili; serta Du Hua, pendiri dan CEO Yuehua Entertainment.

Sementara itu, sektor budaya, seni, dan kreasi konten menjadi kelompok dengan jumlah perwakilan terbanyak. Sejumlah nama yang tercantum antara lain sutradara Chloé Zhao, Shao Yi Hui, dan Jia Ling.

Dari industri hiburan, terdapat aktris Liu Yi Fei, Yang Mi, Yang Zi, Zhao Li Ying, Sun Li, Zhou Dong Yu, Xin Zhi Lei, dan Dilraba Dilmurat. Daftar tersebut juga mencantumkan penyanyi Chris Lee, model Liu Wen dan Ming Xi, serta pendiri Easy Entertainment, Yang Tian Zhen.

Sektor olahraga turut menyumbang 13 nama dalam daftar perempuan dari China.

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Sejumlah Tokoh Laki-Laki dari China

Pada daftar laki-laki, sejumlah nama dari China yang telah dikonfirmasi melalui informasi yang tersedia untuk publik berasal dari sektor bisnis, teknologi, hiburan, dan budaya.

Di bidang bisnis dan teknologi, nama-nama tersebut antara lain Cai Hao Yu, salah satu pendiri miHoYo; Chen Tianshi, Chairman sekaligus General Manager Cambricon Technologies; Cheng Wei, pendiri Didi Chuxing; Cheng Yi Xiao, salah satu pendiri dan CEO Kuaishou; serta Xu Yang Tian, pendiri SHEIN.

Sementara itu, dari sektor hiburan dan budaya, sejumlah nama yang tercantum adalah Hu Ge, Wang Yibo, Yang Yang, Xiao Zhan, Lei Jia Yin, Zhu Yi Long, JJ Lin, dan Lang Lang.