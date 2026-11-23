PONTIANAK POST - Ada kalanya situasi berbahaya justru menjadi jalan untuk mempererat hubungan keluarga.

Gambaran tersebut menjadi salah satu cerita yang diangkat film orisinal Netflix, Serangan Balik, melalui pertemuan seorang kakek dengan dua cucunya.

Film ini menghadirkan Hari (Lukman Sardi), mantan anggota pasukan khusus militer yang memilih hidup menyendiri setelah dibebastugaskan.

Advertisement Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah terpencil dan menjalani masa tuanya dengan gaya hidup slow living.

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Kehidupan tenang Hari berubah ketika dua cucunya, Putri (Callista Arum) dan Dimas (Sulthan Hamonangan), datang berkunjung.

Advertisement Karena jarang bertemu, ketiganya justru merasa canggung. Reuni keluarga yang seharusnya menghadirkan kehangatan berlangsung kaku.

Pertemuan keluarga di tengah ancaman

Kedatangan Putri dan Dimas bukan tanpa alasan. Keduanya sedang menjadi incaran komplotan jahat akibat sesuatu yang dilakukan ayah mereka.

Hari menjadi sosok yang diharapkan mampu melindungi kedua cucunya. Meski telah meninggalkan kehidupan militernya, ia masih menguasai bela diri dan penggunaan persenjataan.

Namun, ancaman tersebut membuat hubungan mereka berkembang lebih jauh. Ketika komplotan berhasil menemukan persembunyian Hari, Putri dan Dimas harus ikut membantu kakek mereka melakukan serangan balik.

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Keduanya memang tidak memiliki kemampuan bertarung. Akan tetapi, Hari mulai mengajari mereka sejumlah teknik menggunakan senjata untuk melindungi diri.