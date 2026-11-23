PONTIANAK POST - Karakter yang terlihat tenang belum tentu tidak berbahaya. Gambaran tersebut muncul melalui sosok Hari dalam film orisinal Netflix Serangan Balik, yang diperankan Lukman Sardi.

Hari merupakan mantan anggota pasukan khusus militer yang memilih hidup menyendiri setelah dibebastugaskan.

Ia tinggal di rumah sederhana di daerah terpencil dan menjalani masa tuanya dengan gaya hidup slow living.

Advertisement Ketenangan itu berubah ketika dua cucunya, Putri (Callista Arum) dan Dimas (Sulthan Hamonangan), datang berkunjung.

Keduanya sedang menghadapi ancaman dari komplotan jahat yang mengincar mereka akibat sesuatu yang dilakukan ayah mereka.

Advertisement Situasi tersebut membuat Hari kembali berhadapan dengan kemampuan yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya.

Kakek yang menyimpan kemampuan bertarung

Meski sudah menjalani kehidupan tenang, Hari masih mengingat teknik bela diri dan penggunaan persenjataan.

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Kemampuan tersebut membuatnya menjadi sosok yang tepat untuk melindungi kedua cucunya.

Ketika komplotan berhasil menemukan mereka, Hari harus melakukan serangan balik. Putri dan Dimas pun ikut terlibat meski tidak memiliki kemampuan bertarung.

Hari kemudian mengajari keduanya sejumlah teknik bersenjata untuk melindungi diri.