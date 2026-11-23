PONTIANAK POST - Film aksi tidak selalu harus menampilkan sosok pahlawan muda dengan kemampuan bertarung luar biasa.

Melalui Serangan Balik, sutradara Sidharta Tata justru menghadirkan seorang kakek yang terlihat tidak berbahaya, tetapi menyimpan kemampuan untuk menghadapi ancaman.

Film orisinal Netflix ini mengikuti kehidupan Hari (Lukman Sardi), mantan anggota pasukan khusus militer yang memilih hidup menyendiri setelah dibebastugaskan.

Advertisement Kehidupan tenangnya berubah ketika dua cucunya, Putri (Callista Arum) dan Dimas (Sulthan Hamonangan), datang membawa persoalan.

Keduanya menjadi incaran komplotan jahat akibat sesuatu yang dilakukan ayah mereka.

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Advertisement Hari pun harus kembali mengandalkan kemampuan bela diri dan persenjataan untuk melindungi kedua cucunya.

Menghadirkan pahlawan dari kelompok berbeda

Sidharta Tata kembali menggarap film aksi setelah Ikatan Darah. Kali ini, ia mencoba menghadirkan protagonis yang berbeda melalui karakter seorang kakek.

Bersama Khalid Kashogi alias Ogi, Tata menyusun cerita yang tidak hanya mengandalkan pertarungan, tetapi juga persoalan hubungan keluarga.

"Dia kakek-kakek yang tampaknya tidak berbahaya. Saya sendiri suka nonton film dengan pahlawan dari kelompok yang terpinggirkan," papar Tata, dikutip dari Jawapos.

Pilihan karakter tersebut memberikan warna berbeda pada cerita. Hari bukan sosok yang sepenuhnya kuat tanpa kelemahan. Ia memiliki masa lalu dan persoalan keluarga yang belum selesai.