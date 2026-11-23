PONTIANAK POST - Film aksi dengan cerita keluarga menawarkan pengalaman menonton yang tidak hanya bertumpu pada pertarungan.

Serangan Balik, film orisinal Netflix, mencoba menggabungkan ketegangan kriminal dengan hubungan emosional antara seorang kakek dan dua cucunya.

Cerita berpusat pada Hari (Lukman Sardi), mantan anggota pasukan khusus militer yang hidup menyendiri di sebuah rumah sederhana di daerah terpencil.

Advertisement Kehidupannya berubah ketika dua cucunya, Putri (Callista Arum) dan Dimas (Sulthan Hamonangan), datang berkunjung.

Keduanya sedang diburu komplotan jahat akibat sesuatu yang dilakukan ayah mereka.

Advertisement Hari kemudian harus menggunakan kembali kemampuan bela diri dan persenjataan untuk melindungi kedua cucunya.

Adegan laga menjadi daya tarik

Sutradara Sidharta Tata menghadirkan sejumlah adegan baku hantam dan kejar-kejaran mobil yang cukup seru.

Film ini juga menampilkan pertarungan penuh darah pada bagian akhir. Adegan tersebut terasa seimbang antara kebrutalan aksi dan kehangatan hubungan keluarga yang dibangun sepanjang cerita.

Keterlibatan Hari dalam pertarungan juga menjadi bagian penting dari pengembangan karakternya. Ia bukan hanya harus menghadapi komplotan yang mengancam keluarganya, tetapi juga mengajak kedua cucunya belajar melindungi diri.

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Lukman Sardi tampil meyakinkan

Salah satu kekuatan film ini terletak pada penampilan Lukman Sardi sebagai Hari.