PONTIANAK POST - Pengkhianatan dalam rumah tangga tidak selalu membuat seseorang kehilangan arah.

Dalam serial Korea The Remarried Empress, Maharani Navier justru mengambil keputusan besar ketika suaminya meminta perceraian demi menikahi perempuan lain.

Navier (Shin Min-ah) dan Sovieshu (Ju Ji-hoon) memimpin Kekaisaran Timur sebagai pasangan kaisar dan maharani.

Advertisement Kehidupan rumah tangga mereka mulai menjadi sorotan karena belum dikaruniai pewaris takhta.

Persoalan semakin rumit ketika Sovieshu menemukan Rashta (Lee Se-young), seorang budak perempuan yang melarikan diri dari pemiliknya saat festival berburu.

Advertisement Sovieshu kemudian membawa Rashta ke istana dan menjadikannya selir.

Kehadiran selir mengubah kehidupan istana

Masuknya Rashta ke istana menjadi awal perubahan hubungan Navier dan Sovieshu. Di tengah persoalan rumah tangganya, Navier juga mulai menerima surat misterius melalui seekor burung putih dari seseorang yang belum dikenalnya.

Situasi semakin menarik ketika Heinrey (Lee Jong-suk), pangeran dari Kerajaan Barat, datang menghadiri perayaan Tahun Baru.

Dalam sebuah pesta, Heinrey menghampiri Navier dan mengajaknya berdansa. Sikap tersebut membuat Sovieshu terlihat cemburu.

Namun, sang kaisar justru memilih meninggalkan Navier untuk menenangkan Rashta yang kecewa setelah ajakan dansanya ditolak Heinrey.