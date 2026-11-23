PONTIANAK POST - Menghadapi pengkhianatan orang terdekat bukan perkara mudah, terlebih ketika persoalan pribadi ikut memengaruhi kedudukan dan kehidupan seseorang.

Situasi inilah yang dialami Navier dalam serial Korea The Remarried Empress.

Diperankan Shin Min-ah, Navier merupakan maharani Kekaisaran Timur yang memimpin kerajaan bersama suaminya, Kaisar Sovieshu (Ju Ji-hoon).

Advertisement Kehidupan mereka mulai menghadapi persoalan ketika pernikahan tersebut belum dikaruniai pewaris takhta.

Keadaan semakin rumit setelah Sovieshu membawa Rashta (Lee Seyoung), seorang budak perempuan yang melarikan diri dari pemiliknya, ke istana dan menjadikannya selir.

Advertisement Kedudukan Navier mulai terancam

Kehadiran Rashta mengubah hubungan Navier dan Sovieshu. Persoalan rumah tangga yang semula berkaitan dengan pewaris takhta berkembang menjadi konflik yang melibatkan kedudukan Navier sebagai maharani.

Sementara itu, Navier mulai menerima surat misterius melalui seekor burung putih dari seseorang yang belum dikenalnya.

Kehadiran Heinrey (Lee Jong-suk), pangeran dari Kerajaan Barat, turut membawa perubahan dalam kehidupan Navier.

Saat menghadiri perayaan Tahun Baru, Heinrey menghampiri Navier dan mengajaknya berdansa.

Sovieshu terlihat cemburu melihat kedekatan keduanya. Namun, ia tetap meninggalkan Navier untuk menenangkan Rashta yang kecewa karena ajakan dansanya ditolak Heinrey.