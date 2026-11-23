PONTIANAK POST - Mengadaptasi cerita populer ke layar bukan sekadar memindahkan alur dari satu format ke format lain.

Perbedaan nuansa, karakter, dan cara penyampaian cerita menjadi tantangan tersendiri bagi tim produksi.

Hal tersebut juga dihadapi serial Korea The Remarried Empress, adaptasi karya Alphatart yang lebih dahulu dikenal melalui novel web dan webtun.

Advertisement Versi webtun yang ditulis Here Lee telah meraih hampir tiga miliar penayangan secara global hingga Juli 2026.

Popularitas tersebut menjadi salah satu tantangan bagi sutradara Cho Su-won ketika membawa cerita Navier ke format drama.

Advertisement Perbedaan nuansa novel dan webtun

Salah satu pekerjaan tersulit dalam penggarapan serial ini adalah menentukan nuansa cerita yang tepat.

Menurut Cho Su-won, novel web dan webtun memiliki pendekatan yang berbeda. Webtun menghadirkan suasana lebih cerah dan jenaka, sedangkan novel web aslinya memiliki nuansa lebih serius.

Perbedaan tersebut membuat sutradara harus mencari pendekatan yang dapat mengakomodasi karakter kedua format.

"Menentukan nuansa drama merupakan pekerjaan tersulit. Webtun lebih cerah dan jenaka dibandingkan novel web aslinya yang lebih serius. Saya berusaha mengambil jalan tengah di antara keduanya," ungkap Su-won dalam konferensi pers seperti dilansir Yonhap News Agency, dikutip dari Jawapos.

Pilihan jalan tengah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan cerita yang tetap memiliki karakter kuat tanpa menghilangkan daya tarik karya aslinya.