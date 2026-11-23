PONTIANAK POST - Istana megah, taman bergaya Eropa, hingga dunia kerajaan fiktif menjadi bagian dari daya tarik drama fantasi.

Unsur tersebut turut dihadirkan dalam serial Korea The Remarried Empress yang mengambil gambar di sejumlah lokasi di Jerman dan Republik Ceko.

Berbeda dari drama kerajaan Korea yang umumnya menggunakan latar sejarah Dinasti Joseon, serial ini membangun dunia kerajaan fiktif dengan nuansa Eropa.

Advertisement Pilihan latar tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan suasana cerita yang berpusat pada kehidupan Maharani Navier (Shin Min-ah), Kaisar Sovieshu (Ju Ji-hoon), dan Pangeran Heinrey (Lee Jong-suk).

Istana Jerman menjadi latar Kekaisaran Timur

Advertisement Untuk membangun suasana kerajaan dalam cerita, tim produksi melakukan pengambilan gambar di sejumlah lokasi di Eropa.

Istana Schleissheim di Jerman digunakan sebagai latar istana Kekaisaran Timur.

Sementara itu, Kromeriz Gardens di Republik Ceko menjadi lokasi pengambilan gambar adegan yang memperlihatkan kedekatan Navier dan Heinrey.

Pemilihan lokasi tersebut mendukung penggambaran dunia kerajaan fiktif yang menjadi latar utama cerita.

Melalui pendekatan ini, The Remarried Empress menawarkan suasana berbeda dibandingkan drama kerajaan Korea yang biasanya mengambil inspirasi dari periode sejarah tertentu.

Efek visual menghadirkan karakter fantasi

Selain lokasi syuting, unsur fantasi juga menjadi bagian dari tantangan produksi.