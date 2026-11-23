Nama Hailee Steinfeld mulai mendapat perhatian luas setelah membintangi film "True Grit" (2010) garapan Joel dan Ethan Coen. Dalam film tersebut, ia memerankan Mattie Ross dan beradu akting dengan Jeff Bridges, Matt Damon, serta Josh Brolin.

Penampilan Steinfeld membawanya masuk nominasi Academy Awards ke-83 pada 2011 untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik.

Nominasi tersebut menjadi salah satu pencapaian penting pada awal perjalanan kariernya di industri perfilman.

Steinfeld kemudian membintangi sejumlah film dengan genre berbeda, termasuk "Ender's Game" (2013) dan "Pitch Perfect 2" (2015).

Dalam "Pitch Perfect 2", ia juga memperlihatkan kemampuan bernyanyi yang kemudian berkembang menjadi bagian lain dari kariernya.

Meraih Nominasi Golden Globe Lewat The Edge of Seventeen

Pada 2016, Steinfeld membintangi film komedi-drama "The Edge of Seventeen" sebagai Nadine Franklin.

Ia beradu peran dengan Woody Harrelson dan Kyra Sedgwick dalam film yang mengangkat kehidupan seorang remaja menghadapi persoalan pertemanan dan keluarga.

Perannya dalam film tersebut mengantarkan Steinfeld masuk nominasi Golden Globe 2017 untuk kategori Aktris Terbaik dalam Film Musikal atau Komedi.

Ia juga memperluas kiprahnya melalui film "Bumblebee" (2018), bagian dari waralaba "Transformers". Pada tahun yang sama, Steinfeld mengisi suara Gwen Stacy dalam film animasi "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Karakter Gwen Stacy kembali disuarakannya dalam sekuel "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (2023).

Di layar televisi, Steinfeld menjadi pemeran utama serial komedi-drama "Dickinson" yang tayang di Apple TV+. Ia memerankan penyair Amerika Emily Dickinson dan turut menjadi produser eksekutif serial tersebut.