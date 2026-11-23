Hailee Steinfeld Kembali sebagai Kate Bishop di Film Avengers: Doomsday
PONTIANAK POST - Aktris Hailee Steinfeld akan kembali memerankan Kate Bishop dalam film Marvel Cinematic Universe (MCU) "Avengers: Doomsday" yang dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026.
Marvel Studios dan Disney Animation mengisyaratkan keterlibatan Steinfeld melalui unggahan video di Instagram pada Minggu (22/11/2026).
"Saksikan Hailee Steinfeld dalam film Disney 'Hexed' sebelum dia kembali di 'Avengers: Doomsday'," demikian keterangan dalam unggahan tersebut.
Dalam video itu, Steinfeld membahas film animasi "Hexed". Kamera kemudian menyorot sebuah kursi hitam dengan tulisan namanya.
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Perjalanan Hailee Steinfeld sebagai Kate Bishop
Steinfeld pertama kali memerankan Kate Bishop dalam serial "Hawkeye" yang dirilis pada 2021. Dalam serial tersebut, ia beradu peran dengan Jeremy Renner yang kembali memerankan Clint Barton atau Hawkeye.
Karakter Kate Bishop kemudian muncul dalam film "The Marvels" yang tayang pada 2023. Steinfeld tampil dalam adegan setelah kredit bersama Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, dan pemeran lainnya.
Kehadiran Steinfeld dalam "Avengers: Doomsday" menandai kelanjutan perjalanan karakter Kate Bishop di MCU setelah penampilannya dalam serial "Hawkeye" dan "The Marvels".
Disney menyebut Kate Bishop sebagai pemanah yang memiliki impian menjadi pahlawan super.
Awal Karier Hailee Steinfeld Lewat True Grit
Nama Hailee Steinfeld mulai mendapat perhatian luas setelah membintangi film "True Grit" (2010) garapan Joel dan Ethan Coen. Dalam film tersebut, ia memerankan Mattie Ross dan beradu akting dengan Jeff Bridges, Matt Damon, serta Josh Brolin.
Penampilan Steinfeld membawanya masuk nominasi Academy Awards ke-83 pada 2011 untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik.
Nominasi tersebut menjadi salah satu pencapaian penting pada awal perjalanan kariernya di industri perfilman.
Steinfeld kemudian membintangi sejumlah film dengan genre berbeda, termasuk "Ender's Game" (2013) dan "Pitch Perfect 2" (2015).
Dalam "Pitch Perfect 2", ia juga memperlihatkan kemampuan bernyanyi yang kemudian berkembang menjadi bagian lain dari kariernya.
Meraih Nominasi Golden Globe Lewat The Edge of Seventeen
Pada 2016, Steinfeld membintangi film komedi-drama "The Edge of Seventeen" sebagai Nadine Franklin.
Ia beradu peran dengan Woody Harrelson dan Kyra Sedgwick dalam film yang mengangkat kehidupan seorang remaja menghadapi persoalan pertemanan dan keluarga.
Perannya dalam film tersebut mengantarkan Steinfeld masuk nominasi Golden Globe 2017 untuk kategori Aktris Terbaik dalam Film Musikal atau Komedi.
Ia juga memperluas kiprahnya melalui film "Bumblebee" (2018), bagian dari waralaba "Transformers". Pada tahun yang sama, Steinfeld mengisi suara Gwen Stacy dalam film animasi "Spider-Man: Into the Spider-Verse".
Karakter Gwen Stacy kembali disuarakannya dalam sekuel "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (2023).
Di layar televisi, Steinfeld menjadi pemeran utama serial komedi-drama "Dickinson" yang tayang di Apple TV+. Ia memerankan penyair Amerika Emily Dickinson dan turut menjadi produser eksekutif serial tersebut.
Serial yang dibuat Alena Smith itu berlangsung selama tiga musim, dengan musim terakhir tayang pada 2021.*