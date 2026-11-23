Advertisement Artis Korea IU. (IG)

PONTIANAK POST - Penyanyi dan aktris Korea Selatan, Lee Ji Eun atau yang dikenal dengan nama IU, dijadwalkan menggelar konser di Jakarta pada 8 dan 9 Mei 2027. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tur dunia IU yang dimulai dari kawasan Asia pada Januari 2027.

Menurut laporan Soompi pada Minggu (22/11/2026), IU akan mengawali rangkaian konsernya di Bangkok, Thailand, pada 16 dan 17 Januari 2027.

Setelah itu, penyanyi tersebut dijadwalkan tampil di Bulacan, Filipina, pada 30 dan 31 Januari, serta Kaohsiung, Taiwan, pada 13 dan 14 Februari.

IU kemudian melanjutkan tur ke Sydney, Australia, pada 27 Februari sebelum menggelar konser di Singapura pada 6 dan 7 Maret.

Rangkaian konser berlanjut ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 dan 28 Maret, Tokyo, Jepang, pada 7 dan 8 April, serta Taipei, Taiwan, pada 17 dan 18 April.

Sebelum tiba di Jakarta, IU juga dijadwalkan tampil di Hong Kong pada 24 dan 25 April 2027.

IU Konser Dua Hari di Jakarta International Stadium

Di Indonesia, IU dijadwalkan menggelar konser selama dua hari di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, pada 8 dan 9 Mei 2027.

Kunjungan tersebut menambah daftar penampilan IU di Indonesia. Ia sebelumnya pernah menggelar konser di Tanah Air pada 2019 dan 2024.

Penggemar di kota-kota lain juga berpeluang menyaksikan konser tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pengumuman tur, tanggal dan kota tambahan akan diumumkan kemudian.

IU Dikabarkan Siapkan Album Studio Keenam

Selain rangkaian konser, IU juga diperkirakan merilis album studio keenamnya pada Januari 2027.

Mengutip laporan Korea Herald, album tersebut sebelumnya direncanakan meluncur pada awal 2026.

Namun, rencana perilisan dan rangkaian tur terkait album itu mengalami penundaan setelah IU membatalkan jadwal konser di Korea Selatan karena masalah kesehatan.

Informasi mengenai jadwal perilisan album tersebut menjadi salah satu hal yang dinantikan penggemar menjelang dimulainya tur dunia pada 2027.

Perjalanan IU sebagai Penyanyi dan Aktris

IU dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang juga membangun karier di dunia akting.

Di layar lebar, ia membintangi film "Broker" dan "Dream". Sementara di televisi, IU tampil dalam sejumlah drama populer, seperti "The Producers", "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo", "My Mister", dan "Hotel Del Luna".

Ia juga membintangi serial "When Life Gives You Tangerines" dan "Perfect Crown".