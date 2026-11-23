PONTIANAK POST - Perseteruan antara Erin, eks istri Andre Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya (ART), Herawati, akhirnya menemukan titik terang. Keduanya sepakat mengakhiri konflik setelah sempat saling melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Kabar perdamaian tersebut disampaikan kuasa hukum Erin, Marissya Icha. Dia mengatakan, pihaknya telah menyerahkan dokumen kesepakatan damai kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Advertisement Dokumen tersebut telah ditandatangani kuasa hukum dari kedua belah pihak sebagai bentuk kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

"Alhamdulillah tadi kita sudah memberikan berkas perdamaian. Saya sudah menghadap ke atas, dan berkas ini sudah kita berikan, sudah ditandatangani pengacara dari pelapor juga, saya juga menandatangani. Baik pelapor maupun terlapor sudah sama-sama saling memaafkan," kata Marissya Icha, Senin (23/11).

Menurut Marissya, Erin dan Herawati kini sudah saling memaafkan. Keduanya juga memiliki keinginan yang sama untuk tidak memperpanjang persoalan yang sebelumnya bergulir melalui jalur hukum.

Advertisement Dia menyebut kesepakatan tersebut tercapai setelah tim kuasa hukum masing-masing pihak menjalin komunikasi dan melakukan pembicaraan.

"Mereka sudah saling memaafkan. Semuanya pengen baik-baik, kekeluargaan. Kita sebagai PH harus mencari titik damai supaya tidak memperpanjang permasalahan," tuturnya.

Marissya mengapresiasi komunikasi yang terjalin dengan kuasa hukum pihak pelapor. Menurut dia, kesepakatan damai menjadi jalan terbaik agar konflik Erin dan Herawati tidak semakin melebar.

"Kita menemukan titik temu yang baik dan semuanya berdamai hari ini," ujarnya.