Maudy Ayunda saat temu media usai pratayang film “Desember Jani” di Jakarta, Senin (23/11/2026). (ANTARA)

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PONTIANAK POST - Aktris Maudy Ayunda ingin mendukung lebih banyak seniman dalam menghadirkan cerita melalui keterlibatannya di balik layar produksi film. Kini menjajal peran sebagai produser eksekutif, Maudy mengaku mendapatkan kepuasan tersendiri ketika bisa membantu seniman lain menyampaikan cerita mereka.

Menurut Maudy, keterlibatannya dalam produksi film berawal dari kesempatan yang datang. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa kontribusinya di industri film tidak harus selalu dilakukan melalui peran sebagai aktor.

Advertisement “Aku mulai merasa kalau aku bisa mengambil peran juga untuk mendukung teman-teman seniman untuk bisa menceritakan cerita mereka, dan engga harus selalu dalam konteks aku sebagai aktor, itu justru sesuatu yang personally memuaskan juga buat aku,” kata Maudy, Senin (23/11).

Ia mengatakan keinginan mendukung sesama seniman juga berkaitan dengan pengalaman awalnya memasuki industri film. Maudy merasa kesempatan yang dahulu diberikan para produser dan sutradara kepadanya menjadi dorongan untuk melakukan hal serupa bagi orang lain.

“Jadi, apa ya, rasanya itu juga satu bentuk untuk pingin melakukan hal yang sama, punya peran kecil untuk men-support, dalam hal ini Kak Ariani, lalu female director (sutradara perempuan) juga, mengangkat cerita tentang perempuan, cerita yang juga sangat dekat gitu sama diriku. Jadi mungkin motivasinya lebih ke situ sih,” tutur Maudy.

Tertarik Mendukung Cerita Perempuan

Maudy mengaku tertarik mengembangkan film yang mengangkat cerita dan perspektif perempuan secara kompleks. Menurutnya, perempuan memiliki pengalaman dan sudut pandang yang beragam sehingga tidak seharusnya digambarkan hanya dari satu sisi.

Ketertarikan itu pula yang membuatnya menyukai skenario Desember Jani. Film tersebut memiliki banyak lapisan cerita dan memperlihatkan bahwa setiap tokoh mempunyai perspektif masing-masing dalam menunjukkan rasa sayang.

“Aku suka banget sama cerita-cerita yang kayak begini yang mengangkat cerita-cerita perempuan. Jadi mungkin ke depannya itu juga salah satu genre atau salah satu komunitas yang memang pengin aku support sih,” ujar dia.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan mengikuti jejak sejumlah aktor dan aktris yang beralih menjadi sutradara, Maudy mengaku belum memiliki rencana untuk terlibat dalam penyutradaraan dalam waktu dekat.

“Kalau penyutradaraan, didoain aja ya. Sebenarnya kalau untuk sekarang, mungkin peran itu belum, aku belum ke arah sana gitu. Tapi karena aku suka nulis juga gitu, kayaknya never say never, tapi didoain aja. Belum sih,” kata Maudy.

Maudy Sebut Desember Jani Punya Banyak Refleksi

Dalam film Desember Jani, Maudy turut berperan sebagai produser eksekutif. Ia mengajak masyarakat menyaksikan film tersebut karena menilai ceritanya menawarkan warna dan perspektif baru, terutama mengenai kehidupan serta beragam peran perempuan dalam keluarga.

Menurut Maudy, film tersebut menghadirkan cerita yang sederhana dan intim, tetapi menyimpan refleksi besar tentang kehidupan.

“Dalam beberapa hal film-nya itu (“Desember Jani”) kecil dan sangat intim, tapi rasanya begitu besar, dan membawa banyak sekali refleksi untuk aku personally dari sisi seorang kakak, seorang perempuan, anak perempuan, tapi juga kalau ibu dari anak perempuan. Jadi aku berharap semoga bisa di-share dan teman-teman juga bisa merasakan hangat dan manis yang sama,” kata Maudy.