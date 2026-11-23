Film Desember Jani Angkat Kisah Empat Perempuan, Soroti Konflik dalam Keluarga
PONTIANAK POST - Film Desember Jani (Jani Be Good) karya Palari Films dan sutradara Ariani Darmawan mengangkat kehidupan empat perempuan dari tiga generasi dalam sebuah keluarga. Melalui cerita yang berpusat di satu rumah, film ini menyoroti perasaan terpendam, hubungan antarkeluarga, dan komunikasi yang kerap terabaikan.
Ariani Darmawan mengatakan, cerita film tersebut dibangun dari keinginannya menggambarkan kehidupan keluarga beserta berbagai perasaan yang muncul dalam hubungan antaranggota.
“Mudah-mudahan terasa ya kehangatan itu. Kalau dari awal keinginan kita itu sebenarnya untuk bisa menuliskan cerita tentang keluarga. Saya ingin fokus pada perasaan-perasaan keluarga ini, jadi bukan mengambil banyak setting ke sana ke sini, tapi hanya fokus pada satu rumah,” ujar Ariani dalam konferensi pers usai pratayang film Desember Jani di Jakarta, Senin (23/11).
Penulis naskah Cyntha Hariadi mengatakan, pada awalnya ia ingin menghadirkan cerita yang menggambarkan keseharian perempuan dalam perannya sebagai ibu dan anak.
Film ini menampilkan karakter perempuan dari tiga generasi, yakni oma, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki kepribadian serta pengalaman berbeda yang memengaruhi cara mereka bersikap dan menghadapi persoalan keluarga.
“Tapi pada dasarnya kami memang tidak mau ada misalnya peran antagonis gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya keluarga banyak sekali hal-hal di keluarga itu tuh yang tidak terdengar dan terlewat,” kata Cyntha.
Ia menjelaskan, kesibukan anggota keluarga di luar rumah terkadang membuat komunikasi ketika kembali ke rumah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu sumber konflik dalam cerita.
“Karena kita mungkin sudah sibuk di luar rumah, begitu kembali ke rumah tuh yang seharusnya kita berkomunikasi jadinya tuh enggak di situlah konflik muncul. Jadi waktu itu pikir kita mungkin memang harus lebih melihat karakter ke dalam, ke pengalaman batinnya mereka,” tambah dia.
Rahasia Jani Picu Konflik Keluarga
Desember Jani mengikuti kisah Jani (Chempa Puteri), anak berusia 13 tahun yang menunggu kakaknya, Julia (Hyori Mika), pulang setelah pergi dari rumah tanpa pamit.
Jani menyalahkan ibunya, Winnie (Sigi Wimala), atas kepergian sang kakak. Sebagai ibu tunggal sekaligus tulang punggung keluarga, Winnie terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga menyimpan rasa bersalah.
Di tengah hubungan yang merenggang dengan ibunya, Jani mendapatkan kenyamanan dari sang Oma (Tutie Kirana), yang sehari-hari berjualan lumpia.
Namun, Jani ternyata menyimpan rahasia. Ia masih berkomunikasi dengan Julia secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibu dan neneknya.
Dalam empat hari di bulan Desember, rahasia tersebut membawa keluarga ini pada percakapan yang selama ini mereka hindari. Jani pun harus memilih antara terus menjaga rahasia kakaknya atau mengungkapkan kebenaran.
Film Desember Jani dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 10 Desember 2026.
Deretan Pemain dan Kru Desember Jani
Film Desember Jani dibintangi Chempa Puteri sebagai Jani, Hyori Mika sebagai Julia, Sigi Wimala sebagai Winnie, dan Tutie Kirana sebagai Oma. Keempatnya memerankan perempuan dari tiga generasi dalam satu keluarga.
Di balik layar, film produksi Palari Films ini disutradarai Ariani Darmawan dengan skenario yang ditulis Cyntha Hariadi. Meiske Taurisia dan Muhammad Zaidy bertindak sebagai produser.
Maudy Ayunda, Luna Maya, Natalie Balakrishnan, Nita Nazira Chairin Noer, dan Ariani Darmawan turut terlibat sebagai produser eksekutif.
Sementara itu, jajaran kru lainnya meliputi Teoh Gay Hian sebagai penata kamera, Suherina sebagai perancang produksi, Ahmad Yuniardi sebagai penyunting gambar, dan Dave Lumenta sebagai penata musik.
Film ini juga menjadi proyek yang menempatkan perempuan dalam sejumlah posisi kreatif utama, mulai dari penulisan skenario, penyutradaraan, hingga jajaran pemeran.*