Sejumlah pemain dan kru film “Desember Jani" (Jani Be Good) dalam konferensi pers usai pratayang di Jakarta, pada Senin (23/11/2026). (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

PONTIANAK POST - Film Desember Jani (Jani Be Good) karya Palari Films dan sutradara Ariani Darmawan mengangkat kehidupan empat perempuan dari tiga generasi dalam sebuah keluarga. Melalui cerita yang berpusat di satu rumah, film ini menyoroti perasaan terpendam, hubungan antarkeluarga, dan komunikasi yang kerap terabaikan.

Advertisement Ariani Darmawan mengatakan, cerita film tersebut dibangun dari keinginannya menggambarkan kehidupan keluarga beserta berbagai perasaan yang muncul dalam hubungan antaranggota.

“Mudah-mudahan terasa ya kehangatan itu. Kalau dari awal keinginan kita itu sebenarnya untuk bisa menuliskan cerita tentang keluarga. Saya ingin fokus pada perasaan-perasaan keluarga ini, jadi bukan mengambil banyak setting ke sana ke sini, tapi hanya fokus pada satu rumah,” ujar Ariani dalam konferensi pers usai pratayang film Desember Jani di Jakarta, Senin (23/11).

Penulis naskah Cyntha Hariadi mengatakan, pada awalnya ia ingin menghadirkan cerita yang menggambarkan keseharian perempuan dalam perannya sebagai ibu dan anak.

Advertisement Film ini menampilkan karakter perempuan dari tiga generasi, yakni oma, ibu, dan anak. Masing-masing memiliki kepribadian serta pengalaman berbeda yang memengaruhi cara mereka bersikap dan menghadapi persoalan keluarga.

“Tapi pada dasarnya kami memang tidak mau ada misalnya peran antagonis gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya keluarga banyak sekali hal-hal di keluarga itu tuh yang tidak terdengar dan terlewat,” kata Cyntha.

Ia menjelaskan, kesibukan anggota keluarga di luar rumah terkadang membuat komunikasi ketika kembali ke rumah justru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu sumber konflik dalam cerita.

“Karena kita mungkin sudah sibuk di luar rumah, begitu kembali ke rumah tuh yang seharusnya kita berkomunikasi jadinya tuh enggak di situlah konflik muncul. Jadi waktu itu pikir kita mungkin memang harus lebih melihat karakter ke dalam, ke pengalaman batinnya mereka,” tambah dia.

Rahasia Jani Picu Konflik Keluarga

Desember Jani mengikuti kisah Jani (Chempa Puteri), anak berusia 13 tahun yang menunggu kakaknya, Julia (Hyori Mika), pulang setelah pergi dari rumah tanpa pamit.

Jani menyalahkan ibunya, Winnie (Sigi Wimala), atas kepergian sang kakak. Sebagai ibu tunggal sekaligus tulang punggung keluarga, Winnie terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga menyimpan rasa bersalah.

Di tengah hubungan yang merenggang dengan ibunya, Jani mendapatkan kenyamanan dari sang Oma (Tutie Kirana), yang sehari-hari berjualan lumpia.

Namun, Jani ternyata menyimpan rahasia. Ia masih berkomunikasi dengan Julia secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibu dan neneknya.

Dalam empat hari di bulan Desember, rahasia tersebut membawa keluarga ini pada percakapan yang selama ini mereka hindari. Jani pun harus memilih antara terus menjaga rahasia kakaknya atau mengungkapkan kebenaran.

Film Desember Jani dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 10 Desember 2026.