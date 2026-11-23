Lukman Sardi Kembali Jadi Zaenal, Berseteru dengan Luna Maya di Film Zona Merah
PONTIANAK POST - Aktor Lukman Sardi kembali memerankan Zaenal, pemimpin Kabupaten Rimbalaya yang dikenal egois dan oportunis, dalam film layar lebar Zona Merah. Film fiksi bertema wabah mayat hidup tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 14 Januari 2027.
Dalam versi layar lebar ini, karakter Zaenal kembali memperlihatkan ambisi politiknya. Bahkan, cuplikan resmi film menampilkan perseteruannya dengan seorang politikus lain yang diperankan Luna Maya, aktris sekaligus produser eksekutif film tersebut.
"Bayangi tuh, Zaenal berantem sama executive producer (Luna Maya) hanya untuk kepentingan politiknya. Dia sebagai pemimpin memang cukup egois, ya. Dia hanya, sangat oportunis, melakukan sesuatu tuh untuk kepentingan, secara dia berjalan di dunia politik dan dia punya rencana besar yang nanti bisa dilihat di film Zona Merah," kata Lukman saat peluncuran official trailer film Zona Merah di Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
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Zaenal Punya Tangan Kanan Baru
Untuk menjalankan ambisi politiknya, Zaenal akan ditemani seorang tangan kanan baru bernama Moko. Karakter tersebut diperankan aktor Ben Nugroho.
Film Zona Merah merupakan adaptasi ke layar lebar dari serial yang tayang di platform streaming Vidio pada 2024. Serial tersebut digarap sutradara Sidharta Tata dan Fajar Martha Santosa.
Di tengah cerita yang dipenuhi ketegangan akibat wabah mayat hidup, Lukman justru mengaku kerap mencairkan suasana di lokasi syuting dengan melontarkan lelucon khas bapak-bapak.
Kebiasaan tersebut bahkan membuat sutradara Sidharta Tata memberikan pesan khusus kepadanya agar tidak terlalu sering bercanda.
"Sebenarnya Tata cuma bilang jangan bercanda bapak-bapak melulu, katanya begitu. Cuma untuk request yang seperti itu tidak bisa saya turuti, sudah naluriah soalnya," kata Lukman.
Dibintangi Luna Maya hingga Bryan Domani
Film Zona Merah diproduseri Wicky V. Olindo, dengan Luna Maya sebagai produser eksekutif sekaligus salah satu pemeran.
Selain Lukman Sardi, film ini turut dibintangi Aghniny Haque, Andri Mashadi, Devano, Bryan Domani, Maria Theodore, Derby Romero, Shindy Huang, dan aktris cilik Myesha Lin.
Film bertema wabah mayat hidup tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 14 Januari 2027.
Wabah Meluas hingga Bandara dan Pusat Kota
Dalam film layar lebar ini, wabah mayat hidup semakin sulit dikendalikan. Berdasarkan cuplikan resmi yang dirilis Screenplay Films, virus menjangkiti tempat karantina warga Rimbalaya yang dijaga tentara. Ketika pertahanan jebol, kekacauan meluas dan tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman.
Maya (Aghniny Haque), Risang (Andri Mashadi), Ella (Maria Theodore), dan Adi (Devano) berusaha menyelamatkan diri. Dalam perjalanan, mereka bergabung dengan Hana (Shindy Huang), seorang dokter spesialis virologi, serta Omar (Bryan Domani), pria misterius bersenjata yang belum diketahui asal-usulnya.
Di tengah pelarian tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai keterlibatan Zaenal (Lukman Sardi) dan Jenny (Luna Maya) sebagai pihak yang memiliki kekuasaan di Rimbalaya. Peran keduanya dalam situasi yang semakin kacau menjadi salah satu bagian cerita yang menarik untuk disaksikan.
Luna Maya tidak hanya terlibat sebagai pemeran. Ia juga duduk sebagai produser eksekutif. Dalam keterangannya saat peluncuran trailer, Luna menyebut film ini memadukan beberapa unsur, mulai dari horor, aksi, hingga perjuangan bertahan hidup atau survival.
Film Zona Merah Hadir dengan Skala Wabah Lebih Besar
Meski diadaptasi dari serial Zona Merah yang tayang di Vidio pada 2024, film layar lebar ini dikembangkan dengan cakupan cerita dan kehancuran yang lebih luas.
Sutradara Sidharta Tata menjelaskan, serial sebelumnya menggambarkan kehancuran di satu kabupaten. Sementara dalam film, wabah meluas hingga pusat kota, bandara, bahkan hampir mencakup sebuah pulau.
Produser Wicky V. Olindo juga menyebut film ini menghadirkan gambaran penyebaran wabah yang lebih parah. Dampaknya tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga meruntuhkan tatanan keluarga, kehidupan kota, hingga pemerintahan.
Meski mengembangkan cerita dari serial, film ini dirancang agar bisa dinikmati penonton yang belum mengikuti delapan episode versi sebelumnya.
Sutradara Fajar Martha Santosa mengatakan film tersebut memiliki alur yang berdiri sendiri, tetapi tetap menyimpan benang merah dan lapisan cerita tambahan bagi penonton serialnya.*