Aktor Lukman Sardi menghadiri acara peluncuran trailer resmi film "Zona Merah" di bioskop kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026). (ANTARA/Abdu Faisal)

Advertisement PONTIANAK POST - Aktor Lukman Sardi kembali memerankan Zaenal, pemimpin Kabupaten Rimbalaya yang dikenal egois dan oportunis, dalam film layar lebar Zona Merah. Film fiksi bertema wabah mayat hidup tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 14 Januari 2027.

Dalam versi layar lebar ini, karakter Zaenal kembali memperlihatkan ambisi politiknya. Bahkan, cuplikan resmi film menampilkan perseteruannya dengan seorang politikus lain yang diperankan Luna Maya, aktris sekaligus produser eksekutif film tersebut.

"Bayangi tuh, Zaenal berantem sama executive producer (Luna Maya) hanya untuk kepentingan politiknya. Dia sebagai pemimpin memang cukup egois, ya. Dia hanya, sangat oportunis, melakukan sesuatu tuh untuk kepentingan, secara dia berjalan di dunia politik dan dia punya rencana besar yang nanti bisa dilihat di film Zona Merah," kata Lukman saat peluncuran official trailer film Zona Merah di Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

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Zaenal Punya Tangan Kanan Baru

Untuk menjalankan ambisi politiknya, Zaenal akan ditemani seorang tangan kanan baru bernama Moko. Karakter tersebut diperankan aktor Ben Nugroho.

Film Zona Merah merupakan adaptasi ke layar lebar dari serial yang tayang di platform streaming Vidio pada 2024. Serial tersebut digarap sutradara Sidharta Tata dan Fajar Martha Santosa.

Di tengah cerita yang dipenuhi ketegangan akibat wabah mayat hidup, Lukman justru mengaku kerap mencairkan suasana di lokasi syuting dengan melontarkan lelucon khas bapak-bapak.

Kebiasaan tersebut bahkan membuat sutradara Sidharta Tata memberikan pesan khusus kepadanya agar tidak terlalu sering bercanda.

"Sebenarnya Tata cuma bilang jangan bercanda bapak-bapak melulu, katanya begitu. Cuma untuk request yang seperti itu tidak bisa saya turuti, sudah naluriah soalnya," kata Lukman.

Dibintangi Luna Maya hingga Bryan Domani

Film Zona Merah diproduseri Wicky V. Olindo, dengan Luna Maya sebagai produser eksekutif sekaligus salah satu pemeran.

Selain Lukman Sardi, film ini turut dibintangi Aghniny Haque, Andri Mashadi, Devano, Bryan Domani, Maria Theodore, Derby Romero, Shindy Huang, dan aktris cilik Myesha Lin.

Film bertema wabah mayat hidup tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 14 Januari 2027.