Aktris Chempa Puteri saat memberikan keterangan dalam konferensi pers usai pratayang film “Desember Jani” di Jakarta, Senin (23/11/2026). (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

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PONTIANAK POST - Aktris Chempa Puteri mengaku sempat terbawa karakter Jani yang diperankannya dalam film Desember Jani. Bahkan, setelah proses syuting selesai, Chempa merasakan perubahan perilaku yang berbeda dari kepribadiannya sehari-hari.

Dalam film tersebut, Chempa memerankan Jani, anak berusia 13 tahun yang memiliki karakter pendiam. Sifat itu rupanya cukup memengaruhi Chempa, yang selama ini terbiasa bersikap ekstrover dalam keseharian.

Advertisement “Pas setelah syuting itu aku jadi benar-benar diam banget. Even orang tua aku nanya ‘kamu kenapa Chempa kok jadi diam’. Emang lumayan pengaruh gitu ya karakter Jani ini ke dalam diri aku,” kata Chempa dalam konferensi pers usai pratayang film “Desember Jani” di Jakarta, Senin (23/11).

Chempa mengatakan, dirinya mulai kembali menemukan kepribadian aslinya setelah kembali menjalani aktivitas bersama keluarga. Ia menghabiskan waktu dengan mengobrol dan berdiskusi bersama kedua orang tuanya.

Di balik perbedaan kepribadian tersebut, Chempa justru menemukan kesamaan antara dirinya dan Jani. Keduanya sama-sama anak bungsu yang terkadang merasa kesulitan menyampaikan pendapat kepada orang tua maupun kakak.

Menurut Chempa, anak bungsu terkadang khawatir pendapat atau kecemasannya tidak dianggap serius karena dinilai belum cukup dewasa untuk memahami persoalan tertentu.

“Mungkin Jani juga ya atau mungkin semua anak bungsu yang di luar sana mungkin merasakan juga bahwa kalau misalkan kita mau kayak terbuka dengan keluarga kita, kadang kita takut di-judge, kadang kita takut kayak ‘wah kamu masih kecil, ngapain cemas mikirin kayak gituan’. Ya mungkin itu sih yang bikin aku mirip banget sama Jani,” tutur dia.

Kisah Jani dalam Film Desember Jani

Film Desember Jani mengikuti kisah Jani (Chempa Puteri), anak berusia 13 tahun yang menunggu kepulangan kakaknya, Julia (Hyori Mika). Julia pergi dari rumah tanpa pamit dan membuat Jani diliputi berbagai pertanyaan.

Jani menyalahkan ibunya, Winnie (Sigi Wimala), seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Di tengah kesibukannya mencari nafkah, Winnie juga menyimpan rasa bersalah atas situasi yang terjadi dalam keluarganya.

Jani kemudian menemukan kenyamanan bersama sang Oma (Tutie Kirana), yang sehari-hari berjualan lumpia. Namun, Jani sebenarnya menyimpan rahasia karena masih berkomunikasi dengan Julia secara diam-diam.

Dalam empat hari di bulan Desember, rahasia tersebut membawa keluarga mereka pada percakapan yang selama ini dihindari. Jani pun harus menentukan pilihan: terus menjaga rahasia kakaknya atau mengungkapkan kebenaran kepada keluarganya.