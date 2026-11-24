Maria Theodore. (IG)

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PONTIANAK POST - Aktris Maria Theodore menjalani latihan tinju atau boxing untuk mempersiapkan kondisi fisiknya saat kembali memerankan Ella dalam film horor thriller Zona Merah. Film produksi Screenplay Films ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 14 Januari 2027.

Maria mengatakan, latihan tinju dilakukan dua kali seminggu sebelum proses syuting dimulai. Selain latihan fisik, ia juga mengikuti lokakarya atau workshop untuk mendalami persiapan perannya.

Advertisement “(Persiapan sebelum syuting) kalau aku sendiri sih cuma latihan boxing aja. Aku waktu itu sebelum syuting dua kali seminggu latihan boxing buat conditioning gitu, terus ada workshop juga, jadi terbantu juga oleh workshop itu,” kata Maria dalam konferensi pers peluncuran trailer resmi film Zona Merah di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/11).

Dalam film layar lebar yang diadaptasi dari serial populer Vidio berjudul sama itu, Ella kembali harus menghadapi kerumunan mayat hidup atau mayit. Kali ini, jumlah mayit yang dihadapi jauh lebih banyak dibandingkan dalam versi serial.

Maria mengatakan, perkembangan karakter Ella juga diikuti peningkatan skala produksi film. Adegan pertarungan yang melibatkan ratusan hingga ribuan mayit menjadi salah satu tantangan dalam film tersebut.

"Jadi enggak cuma Ella-nya aja yang level up, tetapi memang skala produksinya juga level up. Di sini kita enggak terhitung sudah menebasi berapa ratus mayit, berapa ribu mayit," ujar Maria.

Menurut Maria, peningkatan skala produksi terlihat dari penggunaan lokasi pengambilan gambar yang lebih luas, seperti bandara dan balai kota. Lokasi-lokasi tersebut digambarkan dipenuhi kerumunan mayit, sebagaimana terlihat dalam trailer film.

Latihan tinju yang dijalaninya menjadi salah satu persiapan untuk menghadapi rangkaian adegan aksi tersebut. Kondisi fisik yang prima dibutuhkan agar ia dapat menjalani adegan pertarungan sebagai Ella.

Zona Merah Hadir dengan Skala Lebih Besar

Film Zona Merah merupakan adaptasi layar lebar dari serial Vidio dengan judul yang sama. Ceritanya kembali membawa penonton ke tengah wabah mayit, tetapi dengan cakupan kehancuran dan adegan aksi yang lebih besar.

Film ini disutradarai Sidharta Tata dan Fajar Martha Santosa. Wicky V. Olindo bertindak sebagai produser, sementara Luna Maya terlibat sebagai produser eksekutif.

Selain Maria Theodore, film ini dibintangi Aghniny Haque, Andri Mashadi, Devano, Bryan Domani, Lukman Sardi, Shindy Huang, Myesha Lin, Derby Romero, dan Ben Nugroho.

Zona Merah dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 14 Januari 2027.