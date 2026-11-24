Advertisement Drama China "Pursuit of Jade" dan "Where the Mask Ends",

PONTIANAK POST - Dua drama yang dibintangi aktris China Tian Xi Wei, yakni "Pursuit of Jade" dan "Where the Mask Ends", menempati posisi teratas dalam daftar rata-rata jumlah penayangan per episode drama China 2026.

Berdasarkan data Lighthouse Professional Edition per 22 November 2026, "Pursuit of Jade" mencatat lebih dari 85,02 juta penayangan, sedangkan "Where the Mask Ends" melampaui 70,22 juta.

Pencapaian tersebut menempatkan kedua serial di posisi pertama dan kedua dalam daftar drama dengan rata-rata penayangan per episode tertinggi.

Tian Xi Wei menjadi salah satu aktris yang menonjol karena membintangi kedua drama tersebut.

Dalam "Pursuit of Jade", Tian Xi Wei beradu peran dengan Zhang Ling He. Sementara dalam "Where the Mask Ends", ia menjadi pemeran utama bersama Yan An.

Daftar Drama China dengan Penayangan Tertinggi

Selain dua drama Tian Xi Wei, sejumlah serial lain juga mencatat angka penayangan tinggi berdasarkan data Lighthouse Professional Edition.

"The Early Spring" menempati posisi ketiga dengan rata-rata 70,01 juta penayangan per episode. Berikutnya, "Mystic Nine" mencatat 62,41 juta dan "Against the Current" mencapai 50,86 juta.

"Born with Luck" berada di posisi berikutnya dengan 41,06 juta penayangan, sedangkan "Small Town Remedy" mencatat 31,67 juta.

Berikut daftar drama berdasarkan rata-rata penayangan per episode hingga 22 November 2026:

"Pursuit of Jade" – 85,02 juta. "Where the Mask Ends" – 70,22 juta. "The Early Spring" – 70,01 juta. "Mystic Nine" – 62,41 juta. "Against the Current" – 50,86 juta. "Born with Luck" – 41,06 juta. "Small Town Remedy" – 31,67 juta.

Pursuit of Jade Tembus Netflix Global Top 10

Popularitas "Pursuit of Jade" juga terlihat di platform streaming internasional. Drama tersebut menjadi serial China daratan pertama yang masuk daftar Global Top 10 Netflix untuk kategori serial nonbahasa Inggris.

Serial itu mencapai posisi kelima dan bertahan dalam daftar selama empat pekan berturut-turut.

Di iQIYI International, "Pursuit of Jade" juga memuncaki daftar drama berbahasa Mandarin pada pekan debutnya. Serial tersebut menjangkau penonton di 191 negara dan wilayah.

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Where the Mask Ends dan The Early Spring Masuk Peringkat Global

"Where the Mask Ends" juga mencatat pencapaian di Netflix dengan menempati posisi keempat dalam daftar global serial televisi nonbahasa Inggris. Drama tersebut bertahan di daftar selama tiga pekan berturut-turut.

Sementara itu, "The Early Spring" menunjukkan performa kuat sejak awal penayangannya.

Dalam dua hari setelah tayang perdana, serial tersebut menempati posisi kedua daftar Global Top 10 Netflix untuk kategori serial nonbahasa Inggris.

Drama itu juga masuk daftar 10 besar harian di 54 pasar. "The Early Spring" bahkan memuncaki tangga penayangan di Singapura, Vietnam, Thailand, Indonesia, Hong Kong, dan Taiwan.