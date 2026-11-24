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The Fallen Man,

PONTIANAK POST - Drama China bergenre kriminal dan misteri, "The Fallen Man", dipastikan memulai penayangan perdana pada 27 November 2026. Serial yang dibintangi Elvis Han dan Jinna Fu tersebut mengangkat kisah seorang polisi penyamaran yang terlibat dalam penyelidikan serangkaian kasus kriminal misterius.

Elvis Han memerankan Tang Jin Zhe, seorang polisi yang berhasil membongkar kelompok kriminal saat menjalankan misi penyamaran.

Namun, kehidupannya berubah setelah Yang Jing Ya, perempuan yang dicintainya dan diperankan Jinna Fu, meninggal secara tidak terduga.

Peristiwa tersebut membuat Tang Jin Zhe terpuruk. Tiga tahun kemudian, serangkaian kasus kriminal serius mengguncang Kota Yujang dan membawanya kembali ke dunia penyelidikan.

Polisi Selidiki Kemunculan Orang yang Sudah Meninggal

Tang Jin Zhe bergabung kembali dengan satuan tugas khusus untuk mengungkap rangkaian kasus tersebut.

Namun, penyelidikan yang awalnya berfokus pada kejahatan justru membawanya menemukan kejanggalan. Sejumlah orang yang sebelumnya telah meninggal secara misterius kembali muncul.

Temuan itu mengarah pada sebuah konspirasi besar yang tersembunyi di balik berbagai kasus kriminal. Tang Jin Zhe pun harus menelusuri hubungan antara kejadian masa lalu dan rangkaian peristiwa yang sedang diselidikinya.

Gabungkan Misteri Kriminal dan Konflik Emosional

"The Fallen Man" menggabungkan satu alur cerita utama dengan sejumlah kasus kriminal yang memiliki karakter berbeda.

Selain menghadirkan penyelidikan dan teka-teki, drama ini juga mengeksplorasi kompleksitas sifat manusia serta hubungan antartokohnya.

Konflik emosional dan rahasia masa lalu menjadi bagian penting dalam pengembangan cerita. Setiap kasus tidak hanya menghadirkan persoalan kriminal, tetapi juga membuka lapisan misteri yang berkaitan dengan kehidupan para karakter.

Pendekatan tersebut membuat "The Fallen Man" tidak hanya berfokus pada proses pengungkapan kejahatan, tetapi juga pada rangkaian kejutan dan hubungan antartokoh.