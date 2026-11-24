PONTIANAK POST - Sutradara Steven Spielberg akan menggarap film Western romantis berjudul "The Heart in Winter" untuk Focus Features. Film adaptasi novel karya Kevin Barry tersebut akan dibintangi Jessie Buckley, Cillian Murphy, dan Mark Rylance, dengan naskah yang ditulis Paul Thomas Anderson.

Advertisement Kabar proyek film tersebut dikonfirmasi kepada Variety. Spielberg akan bertindak sebagai sutradara, sedangkan Anderson menangani penulisan skenario sekaligus menjadi salah satu produser.

Film "The Heart in Winter" direncanakan menyapa penonton pada 2028. Proyek ini mempertemukan kembali Spielberg dengan Universal setelah kolaborasi mereka dalam film "Disclosure Day".

Kisah Cinta dan Pelarian di Era Western

"The Heart in Winter" diadaptasi dari novel Kevin Barry yang diterbitkan pada 2024.

Cerita berpusat pada Tom Rourke, seorang penyair asal Irlandia yang jatuh cinta kepada Polly Gillespie. Polly merupakan pengantin baru dari kapten tambang di kota tempat mereka tinggal.

Hubungan keduanya kemudian membawa mereka melarikan diri menuju San Francisco. Namun, perjalanan tersebut tidak mudah karena sekelompok pria bersenjata terus memburu mereka.

Kisah tersebut memadukan romansa, petualangan, dan ketegangan dalam latar dunia Western.

Spielberg dan Paul Thomas Anderson Berkolaborasi

Kolaborasi Spielberg dan Anderson menjadi salah satu daya tarik utama proyek ini. Spielberg akan mengarahkan film, sementara Anderson dipercaya menulis skenario berdasarkan novel Barry.

Anderson sebelumnya meraih enam piala Oscar melalui film "One Battle After Another" dalam ajang Academy Awards 2025, termasuk penghargaan Sutradara Terbaik.

"The Heart in Winter" juga menjadi proyek film pertama yang ditulis Anderson tanpa sekaligus bertindak sebagai sutradara.

Spielberg dan Focus Features turut memiliki keterkaitan melalui film "Hamnet" yang diproduksi Spielberg bersama Kristie Macosko Krieger. Film tersebut dibintangi Jessie Buckley dan membawanya meraih Oscar Aktris Terbaik.

Jessie Buckley, Cillian Murphy, dan Mark Rylance Jadi Pemeran Utama

Jessie Buckley akan kembali bekerja sama dengan Spielberg setelah keterlibatan mereka dalam "Hamnet". Aktris tersebut juga dikenal melalui sejumlah film, termasuk "The Bride!" bersama Christian Bale.

Sementara itu, Cillian Murphy dikenal luas lewat perannya sebagai J. Robert Oppenheimer dalam film "Oppenheimer". Ia juga kembali memerankan Thomas Shelby dalam film Netflix "Peaky Blinders: The Immortal Man".

Mark Rylance sebelumnya pernah bekerja sama dengan Spielberg dalam film "Bridge of Spies" (2015). Dalam proyek terbaru ini, ia kembali bergabung dengan sutradara tersebut.

Selain Spielberg dan Anderson, jajaran produser film mencakup Kristie Macosko Krieger dan Sara Murphy. Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias, serta Ana Leocha tercatat sebagai produser eksekutif.