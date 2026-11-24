PONTIANAK POST - Kisah di balik sosok Haymitch Abernathy yang dikenal sebagai mentor Katniss Everdeen akhirnya mendapat ruang tersendiri dalam film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Kali ini, penonton diajak melihat masa mudanya ketika dia harus berjuang mempertahankan hidup di arena permainan paling brutal yang dikendalikan Capitol.

Haymitch (Joseph Zada) genap berusia 16 tahun pada hari pemilihan peserta Hunger Games ke-50 atau Second Quarter Quell.

Advertisement Berbeda dari pertandingan biasa, edisi khusus yang digelar setiap 25 tahun itu mengharuskan setiap distrik mengirimkan empat remaja ke arena.

Dalam pertandingan tersebut, para peserta harus saling membunuh hingga hanya tersisa satu orang sebagai pemenang.

Advertisement Haymitch Terpilih Menggantikan Peserta Distrik 12

Awalnya, Haymitch tidak masuk dalam daftar peserta. Namun, keadaan berubah setelah salah satu remaja dari Distrik 12 berusaha melarikan diri dan ditembak oleh penjaga Capitol.

Ketika Haymitch berusaha melindungi kekasihnya, Lenore Dove Baird (Whitney Peak), dari tindakan kasar para penjaga, dia justru ditunjuk sebagai pengganti peserta Distrik 12.

Haymitch kemudian harus berangkat bersama tiga peserta lainnya, yakni Maysilee Donner (Mckenna Grace), Wyatt Callow (Ben Wang), dan Louella McCoy (Molly McCann).

Mereka dibawa ke Capitol untuk menjalani persiapan sebelum pertandingan dimulai. Namun, ancaman sudah muncul bahkan sebelum para peserta memasuki arena.

Saat parade peserta, sebuah insiden kembang api membuat kereta yang mereka tumpangi mengalami kekacauan. Peristiwa itu menewaskan Louella, sosok yang sudah dianggap Haymitch seperti adiknya sendiri.