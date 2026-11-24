PONTIANAK POST - Bagi penonton The Hunger Games, Haymitch Abernathy dikenal sebagai sosok sinis yang menjadi mentor Katniss Everdeen dan Peeta Mellark.

Namun, di balik sikapnya yang kerap terlihat dingin, tersimpan pengalaman masa muda yang penuh kehilangan dan perjuangan.

Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping membawa penonton kembali ke masa ketika Haymitch masih berusia 16 tahun.

Advertisement Sebelum dikenal sebagai mentor dalam Hunger Games ke-74, dia lebih dulu menjadi peserta dalam pertandingan khusus edisi ke-50 atau Second Quarter Quell.

Film ini mengungkap pengalaman yang membentuk karakter Haymitch sekaligus memperlihatkan awal keberaniannya menentang sistem Capitol.

Advertisement Haymitch Terpilih dalam Second Quarter Quell

Hari ulang tahun Haymitch yang ke-16 bertepatan dengan pemilihan peserta Hunger Games ke-50.

Dalam edisi khusus yang berlangsung setiap 25 tahun tersebut, Capitol menetapkan jumlah peserta dua kali lipat dari biasanya. Setiap distrik harus mengirimkan empat remaja ke arena.

Haymitch awalnya tidak terpilih. Namun, setelah salah satu peserta dari Distrik 12 berusaha melarikan diri dan ditembak penjaga Capitol, dia ditunjuk sebagai pengganti.

Keputusan itu terjadi ketika Haymitch berusaha melindungi kekasihnya, Lenore Dove Baird (Whitney Peak), dari tindakan kasar para penjaga.

Sejak saat itu, kehidupan Haymitch berubah. Dia harus meninggalkan orang-orang terdekatnya dan menghadapi permainan yang mempertaruhkan nyawa.