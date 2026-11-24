PONTIANAK POST - Arena Hunger Games tidak selalu terlihat menyeramkan dari luar.

Dalam The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, lokasi pertandingan justru digambarkan seperti taman luas dengan padang rumput dan bunga warna-warni.

Pemandangan tersebut memberi kesan seperti dunia fantasi. Namun, keindahan arena Second Quarter Quell menyembunyikan berbagai ancaman yang dapat membunuh para peserta.

Advertisement Haymitch Abernathy (Joseph Zada) harus menghadapi lingkungan penuh jebakan tersebut ketika terpilih menjadi salah satu peserta Hunger Games ke-50.

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Arena Seperti Taman Menyimpan Ancaman Mematikan

Advertisement Salah satu daya tarik Sunrise on the Reaping terletak pada desain arena yang berbeda dari pertandingan dalam film-film sebelumnya.

Lokasi permainan kali ini menyerupai taman luas dengan padang rumput, bunga berwarna-warni, dan lanskap yang terlihat indah.

Namun, penampilan tersebut bertolak belakang dengan bahaya yang menunggu para peserta. Makanan dan sumber air ternyata beracun, sedangkan hewan mutasi buatan Capitol siap menyerang siapa pun yang lengah.

Dengan kondisi tersebut, para peserta tidak hanya harus menghadapi persaingan satu sama lain, tetapi juga berjuang memahami ancaman yang tersembunyi di sekitar mereka.

Second Quarter Quell Menghadirkan 48 Peserta

Ancaman dalam arena semakin besar karena pertandingan kali ini merupakan Second Quarter Quell atau Hunger Games ke-50.

Dalam edisi khusus yang digelar setiap 25 tahun, Capitol menetapkan jumlah peserta dua kali lipat dari biasanya. Setiap distrik harus mengirimkan empat remaja.