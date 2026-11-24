PONTIANAK POST - Memerankan karakter yang sudah dikenal melalui penampilan aktor lain bukan perkara mudah.

Tantangan itu dihadapi Joseph Zada ketika dipercaya memerankan Haymitch Abernathy versi remaja dalam The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

Sebelumnya, Haymitch identik dengan penampilan Woody Harrelson dalam empat film pertama. Karakter tersebut dikenal sebagai mentor Katniss Everdeen dan Peeta Mellark yang memiliki sifat sinis.

Advertisement Melalui film terbaru ini, Zada harus memperlihatkan sisi Haymitch yang belum banyak diketahui penonton, yakni seorang remaja yang masih memiliki harapan, keberanian, serta keinginan untuk menjalani hidup bersama orang-orang terdekatnya.

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Joseph Zada Hadapi Tantangan Memerankan Haymitch Muda

Advertisement Dalam Sunrise on the Reaping, Haymitch masih berusia 16 tahun ketika terpilih menjadi peserta Hunger Games ke-50 atau Second Quarter Quell.

Hari pemilihannya bertepatan dengan ulang tahunnya. Dia awalnya tidak masuk daftar peserta, tetapi kemudian ditunjuk sebagai pengganti setelah salah satu peserta dari Distrik 12 berusaha melarikan diri dan ditembak penjaga Capitol.

Situasi tersebut membuat Haymitch harus meninggalkan kehidupan yang sebelumnya dijalani. Dia juga terpaksa berpisah dari kekasihnya, Lenore Dove Baird (Whitney Peak).

Zada harus menghadirkan karakter yang belum sepenuhnya kehilangan harapan, tetapi mulai menghadapi pengalaman traumatis yang kelak membentuk kepribadiannya.

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Hubungan Haymitch dan Maysilee Berkembang di Arena

Selain tantangan memerankan Haymitch muda, film ini juga menampilkan hubungan Haymitch dengan Maysilee Donner (Mckenna Grace).

Keduanya sama-sama berasal dari Distrik 12 dan harus menghadapi situasi mengerikan di arena. Dalam perjuangan bertahan hidup, mereka perlahan membangun kedekatan hingga seperti saudara.