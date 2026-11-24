PONTIANAK POST – Hujan yang mengguyur kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, tak menyurutkan antusiasme ribuan penggemar Guns N’ Roses (GNR). Setelah delapan tahun menanti, band rock legendaris asal Amerika Serikat itu kembali mengguncang Jakarta melalui konser di Stadion Madya GBK, Sabtu (21/11) malam.

Sebelum Axl Rose dan kawan-kawan naik panggung, sembilan gitaris legendaris Indonesia yang tergabung dalam proyek 9 Dewa Gitar lebih dulu memanaskan suasana. Bukan sekadar penampil pembuka, pertunjukan ini menjadi reuni lintas generasi musisi rock Tanah Air.

Advertisement Dimulai sekitar pukul 18.00 WIB, selepas azan Magrib, penampilan dibuka Azis MS dan Krisyanto dari Jamrud. Lagu Berakit-Rakit langsung mengundang penonton berdiri dan ikut bernyanyi.

“Jakarta mana suaranya? Gerakan tangan semuanya di atas,” teriak Krisyanto.

Berikutnya, Roy Jeconiah dari Boomerang tampil bersama John Paul Ivan dan Pay Burman, gitaris yang dikenal melalui BIP dan Slank.

Advertisement Suasana semakin meriah ketika Toto Tewel dari Elpamas memainkan gitarlelenya. Bersama Krisyanto dan Roy, mereka membawakan Pak Tua. Krisyanto kemudian berduet dengan Dewa Budjana memainkan Nakal milik GIGI, dengan Edy Kemput dari Grass Rock dan Eet Sjahranie dari Edane turut meramaikan panggung.

Rhoma Irama juga hadir memberi sentuhan dangdut melalui permainan riff gitar dalam lagu Santai, bersama Ian Antono dan Budjana.

“Ayo, kita santai dulu,” ajak Rhoma.

Menjelang akhir, Ahmad Albar dan Ian Antono dari God Bless tampil membawakan Panggung Sandiwara. Seluruh gitaris kemudian kembali naik panggung dan memainkan solo gitar dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya.