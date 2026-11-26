Aktris Dian Sastrowardoyo (kanan) dan sutradara Nan Achnas (kiri) menghadiri konferensi pers seusai pemutaran terbatas film "Yang Datang dan Yang Pergi" di Jakarta, Kamis (26/11/2026). (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

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PONTIANAK POST - Aktris Dian Sastrowardoyo kembali bekerja sama dengan sutradara Nan Triveni Achnas dalam film terbaru berjudul Yang Datang dan Yang Pergi. Keduanya sebelumnya terlibat dalam penggarapan film Pasir Berbisik (2001), yang turut membantu mengorbitkan nama Dian di dunia perfilman.

Dalam konferensi pers seusai pemutaran film di Jakarta, Kamis, Dian mengatakan film terbaru tersebut memberinya kesempatan untuk menunjukkan perkembangan kemampuan sebagai pemeran setelah bertahun-tahun berkarya.

Advertisement "Yang menarik, sekarang aku dapat kesempatan bisa kerja sama sama Mbak Nan lagi, senang dan excited, karena jadi bisa menawarkan dan mempersembahkan kinerja atau cara profesionalitas baru kepada Mbak Nan dari ilmu-ilmu yang selama ini sudah aku dapatkan lewat pengalaman aku," katanya.

Dian mengaku masih minim pengalaman dan belum terlalu memahami tanggung jawab seorang pemeran ketika pertama kali bekerja sama dengan Nan Achnas dalam film Pasir Berbisik.

"Di situlah pertama kali aku baru tahu gitu loh, kalau aktor tuh harus baca skrip lebih dari sekali dan harus paham apa namanya grafik emosi dari awal sampai akhir sebuah film. Habis ini kita syuting adegan yang mana dulu, kira-kira continuity emosinya ada di mana," ia menjelaskan.

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Nan Achnas Nilai Kemampuan Dian Berkembang

Nan Achnas mengatakan Dian Sastro masih berusia 18 tahun ketika pertama kali bekerja sama dengannya. Kini, kemampuan akting Dian dinilainya telah berkembang pesat.

Menurut Nan, pengalaman yang dimiliki Dian selama berkarier turut memperkaya karakter Sinta dalam film Yang Datang dan Yang Pergi.

"Kerja sama yang sebenarnya kalau saya anggap sebuah proses yang natural ya, bukan sesuatu yang kita paksain ataupun ataupun kita overthinking kali ya. So, it's a natural process aja sih sebenarnya," kata Nan.

Kisah Perempuan Mencari Kebebasan

Film Yang Datang dan Yang Pergi garapan sutradara Nurman Hakim dan Nan Achnas mengikuti kisah Sinta, perempuan pewaris guest house yang memiliki ruang dan pilihan hidup terbatas, termasuk dalam menentukan pasangan.

Film produksi Triximages dan Dash Pictures tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 Desember 2026. Ceritanya mengajak penonton mengikuti perjalanan Sinta dalam menentukan jalan hidup sendiri dan menemukan kebebasan.

Dian berharap film tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan untuk menemukan jati diri di tengah berbagai ekspektasi keluarga dan lingkungan.

"Aku berharap kita dengan hidup di dalam ekspektasi keluarga masing-masing, di dalam hidup kita masing-masing, akhirnya kita bisa menemukan cara untuk menemukan diri kita sendiri," ujar Dian.