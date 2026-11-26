Aktris Dian Sastrowardoyo menyampaikan keterangan usai pemutaran film "Yang Datang dan Yang Pergi" di Jakarta, Kamis (26/11/2026). (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

Advertisement PONTIANAK POST - Aktris Dian Sastrowardoyo mengaku tidak terlalu selektif dalam menerima tawaran bermain film. Ia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan aktingnya.

Hal itu disampaikan Dian seusai pemutaran film Yang Datang dan Yang Pergi di Jakarta, Kamis. Menurutnya, semakin banyak kesempatan berakting, semakin terasah pula kemampuannya sebagai pemeran.

"Enggak, aku enggak pernah selektif kok. Aku sekarang sangat-sangat open-minded, karena aku sekarang ngelihatnya semakin banyak kita berlatih tuh semakin matang juga kita menjadi aktor," katanya.

Advertisement Dian berharap bisa mendapat lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam proyek film. Baginya, setiap kesempatan menjadi ruang untuk mengasah kemampuan akting.

"Mudah-mudahan aja yang nonton enggak bosen, gitu aja. Cuma pengin lebih banyak punya kesempatan untuk melatih diri juga sih," katanya.

Ia juga berharap kehadirannya dalam berbagai film tetap mendapat sambutan baik dari masyarakat.

"Mudah-mudahan juga bisa diterima sama masyarakat sih. Nanti, kalau melihat aku terus juga kasihan juga nanti. Ya mudah-mudahan sesuai pada porsinya aja lah," ia menambahkan.

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Dian Sastro Bintangi Film Yang Datang dan Yang Pergi

Dian Sastrowardoyo saat ini membintangi film terbaru berjudul Yang Datang dan Yang Pergi, yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 Desember 2026.

Film garapan sutradara Nurman Hakim dan Nan Achnas tersebut mengikuti kisah Sinta, perempuan pewaris guest house yang memiliki ruang dan pilihan hidup terbatas, termasuk dalam menentukan pasangan.

Dalam film ini, Dian memerankan Sinta yang berupaya menentukan pilihan hidupnya sendiri dan menemukan kebebasan.

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