Tak Pilih-Pilih Proyek, Dian Sastro Ingin Lebih Banyak Berakting
PONTIANAK POST - Aktris Dian Sastrowardoyo mengaku tidak terlalu selektif dalam menerima tawaran bermain film. Ia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan aktingnya.
Hal itu disampaikan Dian seusai pemutaran film Yang Datang dan Yang Pergi di Jakarta, Kamis. Menurutnya, semakin banyak kesempatan berakting, semakin terasah pula kemampuannya sebagai pemeran.
"Enggak, aku enggak pernah selektif kok. Aku sekarang sangat-sangat open-minded, karena aku sekarang ngelihatnya semakin banyak kita berlatih tuh semakin matang juga kita menjadi aktor," katanya.
Dian berharap bisa mendapat lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam proyek film. Baginya, setiap kesempatan menjadi ruang untuk mengasah kemampuan akting.
"Mudah-mudahan aja yang nonton enggak bosen, gitu aja. Cuma pengin lebih banyak punya kesempatan untuk melatih diri juga sih," katanya.
Ia juga berharap kehadirannya dalam berbagai film tetap mendapat sambutan baik dari masyarakat.
"Mudah-mudahan juga bisa diterima sama masyarakat sih. Nanti, kalau melihat aku terus juga kasihan juga nanti. Ya mudah-mudahan sesuai pada porsinya aja lah," ia menambahkan.
Dian Sastro Bintangi Film Yang Datang dan Yang Pergi
Dian Sastrowardoyo saat ini membintangi film terbaru berjudul Yang Datang dan Yang Pergi, yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 Desember 2026.
Film garapan sutradara Nurman Hakim dan Nan Achnas tersebut mengikuti kisah Sinta, perempuan pewaris guest house yang memiliki ruang dan pilihan hidup terbatas, termasuk dalam menentukan pasangan.
Dalam film ini, Dian memerankan Sinta yang berupaya menentukan pilihan hidupnya sendiri dan menemukan kebebasan.
Perjalanan Karier Akting Dian Sastro
Dian Sastrowardoyo memulai karier di dunia hiburan pada 1996 setelah menjadi juara pertama ajang GADIS Sampul.
Empat tahun kemudian, ia memulai perjalanan di perfilman Indonesia melalui Bintang Jatuh (2000), film karya Rudi Soedjarwo yang diputar di Jakarta International Film Festival dan tidak ditayangkan secara komersial di bioskop.
Namanya mulai mendapat perhatian luas setelah membintangi Pasir Berbisik (2001). Lewat film tersebut,
Dian meraih penghargaan Aktris Terbaik di Singapore International Film Festival dan Deauville Asian Film Festival pada 2002.
Setahun kemudian, ia semakin dikenal setelah memerankan Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta?. Peran itu mengantarkannya meraih Piala Citra sebagai Pemeran Utama Wanita Terbaik pada Festival Film Indonesia 2004.
Sepanjang kariernya, Dian memainkan beragam karakter. Ia menjadi Cinta dalam Ada Apa Dengan Cinta? dan sekuelnya, Ada Apa Dengan Cinta? 2; memerankan Kartini dalam film biografi Kartini; serta menjadi Aruna dalam Aruna & Lidahnya.
Ia juga tampil dalam sejumlah film lain, seperti Banyu Biru, Ungu Violet, 3 Doa 3 Cinta, 7/24, dan Milly & Mamet: Ini Bukan Cinta & Rangga.
Dian tidak hanya berkarya sebagai pemeran. Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat, ia mulai terlibat sebagai produser sejak 2008. Ia juga pernah menjadi produser film pendek Drupadi dan terlibat di balik layar dalam sejumlah proyek film lainnya.
Dalam film Yang Datang dan Yang Pergi, Dian kembali memerankan tokoh perempuan bernama Sinta. Karakter tersebut merupakan pewaris guest house yang memiliki ruang dan pilihan hidup terbatas, termasuk dalam menentukan pasangan.*