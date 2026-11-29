Sejumlah pemain dan tim film "Hungry Ghost Festival" dalam konferensi pers usai pemutaran pratayang film tersebut di Jakarta.(ANTARA/Sri Dewi Larasati)

Advertisement PONTIANAK POST - Film horor Indonesia Hungry Ghost Festival menghadirkan teror supranatural yang berpadu dengan komedi dan drama keluarga. Mengangkat tradisi Tionghoa sebagai landasan cerita, film produksi MVP Pictures garapan Imam Darto ini menawarkan pengalaman horor yang tidak hanya mengandalkan kejutan, tetapi juga misteri pencarian asal-usul keluarga.

Cerita berpusat pada Raka (Endy Arfian), yang tanpa sengaja mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat.

Ia mengetahui fakta tersebut setelah mendengar pertengkaran kedua orang tuanya mengenai proses adopsi yang disebut tidak memiliki dokumen resmi dan hanya berbekal sebuah foto dari yayasan panti asuhan di Semarang.

Advertisement Dibantu dua sahabatnya, Tintin (Aci Resti) dan Bobi (Fajar Nugra), Raka berusaha menemukan asal-usul keluarganya dengan bermodalkan foto masa kecil.

Pencarian itu membawa mereka ke sebuah tempat yang tengah merayakan Festival Hantu Lapar.

Kedatangan mereka bertepatan dengan Bulan Hantu, periode dalam tradisi Tionghoa yang dikaitkan dengan penghormatan kepada leluhur dan arwah orang yang telah meninggal.

Dalam kepercayaan tersebut, terdapat berbagai ritual, persembahan makanan, serta pantangan yang harus dihormati.

Masalah muncul ketika Raka, Tintin, dan Bobi tanpa sengaja melanggar sejumlah pantangan. Mereka kemudian menghadapi teror supranatural dan harus menjalani ritual dengan bantuan Bella (Sarah Beatrix) serta dukun Bo Kiat (Augie Fantinus).

Di tengah ancaman para hantu lapar, ketiganya berpacu dengan waktu untuk mencari jalan keluar sebelum gerbang dunia arwah kembali tertutup. Pada saat bersamaan, Raka berusaha mengungkap rahasia di balik asal-usul keluarganya.

Tradisi Tionghoa Menjadi Fondasi Cerita Hungry Ghost Festival

Salah satu aspek menarik film Hungry Ghost Festival adalah penggunaan tradisi sebagai fondasi cerita.

Sutradara sekaligus penulis Imam Darto bersama produser Amrit Punjabi menghadirkan kepercayaan dan ritual budaya Tionghoa sebagai bagian penting dalam membangun konflik.

Ritual, persembahan makanan untuk arwah, hingga pantangan selama perayaan tidak sekadar menjadi pelengkap suasana. Unsur-unsur tersebut justru menjadi pemicu teror yang dialami para karakter.

Penguatan unsur budaya juga terlihat melalui penggunaan properti berupa patung Tai Se Ja setinggi delapan meter yang dibangun secara nyata.

Patung tersebut menjadi salah satu elemen visual yang memperkuat atmosfer cerita dan hubungan antara dunia manusia dengan dunia supernatural.

Untuk mengembangkan cerita, tim produksi melakukan riset ke sejumlah daerah, termasuk Singkawang, Bangka, Medan, dan Semarang. Produksi film ini juga melibatkan konsultan kebudayaan Tionghoa untuk membantu memahami tradisi yang diangkat.

Produser Amrit Punjabi mengatakan perayaan Festival Hantu Lapar ternyata juga dikenal di sejumlah kota di Indonesia, meskipun belum menjadi bagian dari budaya populer masyarakat luas.

“Di sini tentunya belum masuk ke mainstream bisa dibilang kayak gitu. Tapi ternyata di sini juga sebetulnya banyak kota yang merayakan ini,” kata Amrit dikutip dari Antara, Sabtu (28/11).

Keterlibatan Singkawang dalam riset produksi menjadi salah satu konteks lokal yang menarik bagi penonton Kalimantan Barat. Kota tersebut dikenal memiliki tradisi dan kehidupan budaya Tionghoa yang kuat.

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Perpaduan Horor, Komedi, dan Drama Keluarga

Selain tradisi, perpaduan tiga genre menjadi daya tarik lain Hungry Ghost Festival. Imam Darto memanfaatkan kedekatan Raka, Tintin, dan Bobi untuk menghadirkan humor di tengah situasi yang mengancam keselamatan mereka.

Unsur komedi paling terasa melalui penampilan Aci Resti dan Fajar Nugra. Latar belakang keduanya sebagai komika terlihat dari cara mereka menyampaikan dialog dan memanfaatkan situasi untuk menghadirkan lelucon.

Di sisi lain, ritual, pantangan, dan gambaran dunia arwah memberikan konteks bagi rangkaian teror yang dialami para karakter. Film ini berusaha membangun ketakutan melalui kepercayaan yang menjadi inspirasi ceritanya.

Adegan jump scare juga hadir melalui kemunculan mendadak sosok hantu. Visual para hantu lapar cukup menarik dan menyeramkan, meskipun intensitas teror belum sepenuhnya terjaga sepanjang film.

Perpindahan suasana dari komedi menuju horor dan drama juga belum selalu terasa mulus. Beberapa bagian justru memutus ketegangan yang sebelumnya sudah terbangun.

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Drama Pencarian Keluarga Menjadi Sisi Emosional Film

Di balik teror supranatural dan humor, Hungry Ghost Festival menyimpan persoalan keluarga dan persahabatan. Pencarian asal-usul Raka menjadi penggerak cerita sekaligus pintu masuk bagi konflik emosional.

Endy Arfian cukup berhasil membawa pergulatan personal Raka ketika harus menghadapi kenyataan mengenai identitas dan masa lalunya.

Imam Darto mengaku ingin memberikan porsi drama yang lebih kuat dalam film tersebut. Ia juga ingin mengangkat pesan mengenai pentingnya mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia.

"Kalau didalami lagi, itu dramanya kuat tentang bagaimana kita tidak boleh melupakan mereka yang sudah meninggalkan kita. Esensi itu yang kita ambil terus kita jadikan cerita," kata Darto.

Pendekatan tersebut memberikan dimensi berbeda pada cerita. Teror tidak hanya menjadi persoalan menghadapi makhluk supranatural, tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia, keluarga, dan kenangan terhadap mereka yang telah pergi.

Secara keseluruhan, Hungry Ghost Festival menawarkan perpaduan horor, komedi, dan drama dengan tradisi Tionghoa sebagai identitas utamanya.

Meski perpindahan antarg enre dan intensitas ketegangannya belum selalu konsisten, gagasan cerita serta keberanian mengangkat unsur budaya memberikan warna tersendiri bagi film horor Indonesia ini.