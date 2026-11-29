Teaser poster film "Merah Sebelum Fajar". (ANTARA/Atarui Films)

PONTIANAK POST - Tiga film panjang Indonesia terpilih dalam program Limelight International Film Festival Rotterdam (IFFR) 2027. Ketiganya akan menjalani pemutaran perdana kawasan Eropa atau European Premiere pada festival film ke-56 tersebut di Rotterdam, Belanda, 28 Januari hingga 7 Februari 2027.

Advertisement Ketiga film itu adalah Merah Sebelum Fajar (Red Before Dawn) karya Garin Nugroho, Empat Musim Pertiwi (Four Seasons in Java) arahan Kamila Andini, serta Operasi Pesta Copet (Operation: Pickpocket Party) garapan Edy Khemod.

Sutradara Merah Sebelum Fajar, Garin Nugroho, mengatakan film tersebut menggali pergulatan identitas dan makna tanah air dalam periode awal kemerdekaan Indonesia.

“Yang menarik perhatian saya dari periode ini bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga apa yang masih belum terungkap. Bagaimana masa lalu yang belum terselesaikan membentuk identitas, rasa memiliki, dan hubungan di antara kelima karakter dalam film ini dan tentang tanah yang mereka sebut rumah,” ujar Garin dikutip dari Antara, Sabtu (28/11).

Advertisement Dalam laman resminya, IFFR menjelaskan bahwa Limelight merupakan program reguler yang menampilkan film-film yang melakukan pemutaran perdana di Rotterdam, karya peraih penghargaan internasional, serta film yang banyak mendapat perhatian sepanjang tahun.

Merah Sebelum Fajar Tayang di Bioskop 21 Januari 2027

Sebelum terpilih di IFFR 2027, Merah Sebelum Fajar telah menjalani pemutaran perdana dunia dalam Tokyo International Film Festival (TIFF) ke-39.

Berlatar tahun 1946, film yang skenarionya ditulis Garin bersama Dirmawan Hatta itu mengikuti perjalanan Frans (Nicholas Saputra).

Ia adalah ahli geologi keturunan Indo-Belanda yang mendapat misi mengantarkan dokumen penting dari Sumatera menuju Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia.

Dalam perjalanan yang penuh ancaman dan kecurigaan, Frans bertemu empat orang dari latar belakang berbeda.

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Mereka adalah Qasim (Bront Palarae), mantan tentara Sekutu asal India; Arya (Nagra Pakusadewo), teknisi radio tunanetra; Fifi (Laura Basuki), perawat keturunan Tionghoa-Indonesia; serta Bandriah (Tissa Biani), penyanyi keliling.

Produser sekaligus pemeran utama, Nicholas Saputra, menjelaskan bahwa film tersebut menggunakan pendekatan kreatif lintas medium seni.

“Merah Sebelum Fajar adalah sebuah film perjalanan yang menggabungkan banyak unsur seni, mulai dari teater, musik, tari, dan grafis. Menarik melihat bagaimana semua elemen ini bisa hadir dalam satu film dan saling melengkapi,” kata Nicholas.