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PONTIANAK POST - Film panjang Indonesia berjudul Gokill terpilih dalam program JAFF Future Project 2026. Mengusung genre komedi gelap supernatural, proyek garapan penulis sekaligus sutradara Amanda Iswan ini mengangkat kisah pasangan suami istri yang terjerat praktik ilmu hitam demi menyelamatkan anak mereka.

Cerita berpusat pada Sugeng dan Ratna, pasangan yang akhirnya berhasil memperoleh keturunan setelah bertahun-tahun menanti.

Advertisement Namun, kebahagiaan mereka berubah menjadi keputusasaan setelah dokter menyatakan janin yang dikandung Ratna kemungkinan tidak dapat bertahan hidup.

Demi menyelamatkan calon anak mereka, keduanya memilih jalan ilmu hitam. Sugeng kemudian terikat dengan Silly, bayi iblis yang membutuhkan organ manusia untuk tumbuh.

Pasangan tersebut harus membantu Silly berkembang hingga dewasa agar dapat menyelamatkan anak mereka.

Masalah semakin rumit ketika Sugeng kesulitan memenuhi kebutuhan Silly. Ia juga menemukan rahasia perusahaan jasa kebersihan tempatnya bekerja, Gokill, yang ternyata menjalankan bisnis pembunuhan bayaran.

Amanda Iswan Angkat Sisi Gelap Cinta

Amanda Iswan, yang sebelumnya menyutradarai film Zeta: When the Dead Awaken (2019), mengatakan tertarik mengeksplorasi bagaimana cinta dapat menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan buruk.

“Saya selalu tertarik pada betapa mudahnya cinta berubah menjadi alasan sempurna untuk melakukan hal-hal buruk,” kata Iswan.

Menurut dia, komedi gelap memungkinkan penonton menertawakan situasi yang sebenarnya mengganggu atau bersimpati kepada karakter yang tindakannya biasanya sulit diterima.

Film panjang Gokill dikembangkan dari film pendek berjudul sama yang juga ditulis, disutradarai, dan diproduseri Iswan. Film pendek tersebut diputar dalam Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) 2025.

Namun, versi film panjang menghadirkan premis berbeda dengan fokus pada bayi iblis dan operasi rahasia perusahaan Gokill.

Gokill Angkat Kecemasan Ekonomi

Produser James Erlangga, Damar Ardi, dan Aufa Ariaputra menilai cerita Gokill menggabungkan kecemasan ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari melalui premis supernatural yang absurd.

“Yang menarik dari Gokill adalah bagaimana film ini mengambil kecemasan ekonomi yang sangat nyata dan mengeksplorasinya melalui premis supernatural yang absurd,” kata ketiga produser tersebut kepada Variety.

Mereka menilai, meskipun memiliki unsur fantasi, perjuangan Sugeng mencerminkan persoalan yang juga dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelumnya, proyek Gokill telah memperoleh MTN Development Grant melalui Pitching Forum serta BSM Premiere Gear Fund dalam Jakarta Film Week 2026.

Saat ini, film tersebut masih dalam tahap pengembangan di bawah produksi Angin Segar Films, Kapsul Waktu Studio, dan Satu Atap. Amanda Iswan tengah menyempurnakan skenario sekaligus mengembangkan arah kreatif dan visual film.

Melalui JAFF Market 2026, para produser menargetkan perolehan pendanaan dan mitra produksi agar Gokill dapat berlanjut ke tahap produksi. Mereka juga membuka peluang untuk memperluas jangkauan film ke pasar internasional.