Monica Belucci. (Variety)

Advertisement PONTIANAK POST - Aktris Italia Monica Bellucci mengenang pengalamannya menjadi perempuan tertua yang memerankan karakter Bond girl dalam film Spectre (2015). Saat membintangi film James Bond garapan Sam Mendes tersebut, Bellucci berusia 50 tahun.

Pengalaman itu menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kariernya.

Alih-alih menandai berakhirnya kiprah sebagai bintang film internasional, peran tersebut justru membuka babak baru bagi Bellucci untuk mengeksplorasi karakter yang lebih matang.

Advertisement Dalam sesi masterclass bersama Variety di Marrakech Film Festival (27 November–5 December 2026), Bellucci mengatakan Mendes memang ingin menghadirkan sosok perempuan dewasa dalam film tersebut.

“Dia ingin menampilkan perempuan yang matang, dan menurut saya itu ide yang indah,” kata Bellucci.

Ia mengungkapkan, Mendes pernah menyampaikan bahwa film tersebut memiliki peran kuat dan tidak biasa yang akan memberikan kejutan.

“Saya berusia 50 tahun, dan sebelumnya belum pernah melihat perempuan Bond berusia 50 tahun. Jadi, saya rasa saya adalah perempuan Bond tertua yang pernah kita lihat,” ujarnya sambil tertawa.

Dua Film Penting dalam Perjalanan Karier

Bellucci menyebut Spectre dan On the Milky Road karya Emir Kusturica hadir pada masa penting dalam kehidupannya.

Kedua film tersebut memberinya kesempatan memainkan karakter kuat ketika ia sedang melewati masa transisi memasuki usia 50 tahun.

“Tiba-tiba, saya mendapatkan dua peran yang sangat kuat. Kedua film itu membantu saya melewati transisi memasuki usia 50 tahun, yang tidak mudah bagi seorang aktris,” katanya.

Menurut Bellucci, perubahan usia juga memengaruhi jenis karakter yang ditawarkan kepadanya. Pengalaman hidup membuatnya memiliki perspektif berbeda dalam membawakan cerita.

“Tubuh kita adalah instrumen kerja. Ketika instrumen itu berubah, peran yang kita mainkan juga berubah. Ada bagian lain dari diri kita yang kemudian diekspresikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, bertambahnya usia memberikan pengalaman yang dapat memperkaya cara seorang aktris menyampaikan cerita kehidupan.

Dari Malena hingga Beetlejuice Beetlejuice

Bellucci juga mengenang salah satu film yang membesarkan namanya, Malena (2000) karya Giuseppe Tornatore.

Dalam film berlatar Perang Dunia II tersebut, ia memerankan perempuan muda bernama Malena. Kecantikannya memicu hasrat sekaligus kekerasan di sebuah kota kecil di Sisilia.

Bellucci mengatakan Tornatore telah mengenalnya sejak masa ia bekerja sebagai model di Italia. Keduanya pernah bekerja sama dalam sebuah iklan Dolce & Gabbana sebelum sang sutradara menawarinya peran utama Malena.

Menurutnya, cerita film tersebut tetap relevan karena menggambarkan kehidupan perempuan di tengah masyarakat yang didominasi laki-laki, termasuk persoalan relasi dan kekerasan.

Selain Malena, Bellucci pernah membintangi The Matrix Reloaded bersama Keanu Reeves dan The Passion of the Christ (2004) garapan Mel Gibson.

Dalam The Matrix Reloaded, ia memerankan Persephone. Salah satu adegan yang paling diingat adalah ketika karakternya meminta Neo, yang diperankan Reeves, menciumnya sebagai syarat untuk membantu.

Bellucci menggambarkan Reeves sebagai sosok yang lembut dan penuh rasa hormat. Keduanya pertama kali bertemu dalam proyek Dracula, kemudian kembali bekerja sama melalui The Matrix.

Sementara itu, dalam The Passion of the Christ, Bellucci memerankan Maria Magdalena. Ia mengatakan tidak menyesali keputusannya membintangi film tersebut meskipun karya Mel Gibson itu menuai kontroversi.

“Setiap kali sebuah film memicu diskusi, menurut saya itu berarti film tersebut penting untuk dibuat. Sebab, berdiskusi dan bertukar gagasan merupakan kekuatan sinema,” katanya.

Salah satu proyek Hollywood terbarunya adalah Beetlejuice Beetlejuice (2024) garapan Tim Burton. Dalam film tersebut, ia memerankan Delores, mantan istri Beetlejuice yang kembali dari kematian untuk memburunya.

Bellucci mengatakan rancangan gambar Burton membantunya membayangkan karakter Delores. Ia juga harus menjalani proses riasan selama tiga jam setiap hari untuk memerankan tokoh tersebut.

Meski pernah membintangi sejumlah film Hollywood, Bellucci mengaku tidak pernah memiliki keinginan untuk menetap di Amerika Serikat.

Ia menyukai kesempatan berkarya di industri film Amerika, baik dalam produksi besar maupun film independen. Namun, ia merasa memiliki ikatan kuat dengan Eropa dan menjalani kehidupan di antara Paris dan Roma.

“Semakin waktu berlalu, semakin saya menyadari bahwa saya sangat mencintai profesi ini dan masih memiliki gairah yang sama. Namun, saya juga mencintai hal-hal nyata dalam hidup, seperti teman, keluarga, dan kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menegaskan, kecintaannya terhadap sinema tidak mengalahkan arti kehidupan pribadi.