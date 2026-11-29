Monica Belucci. (Variety)

PONTIANAK POST - Aktris Italia Monica Bellucci menilai industri perfilman kini semakin memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya, termasuk bagi aktris yang telah berusia di atas 40 tahun.

Advertisement Ia melihat perubahan tersebut dari bertambahnya jumlah sutradara, penulis skenario, dan pekerja perempuan di balik layar produksi film.

Kondisi itu berbeda dengan masa awal kariernya ketika kesempatan bagi perempuan di industri perfilman belum sebanyak sekarang.

Pandangan tersebut disampaikan Bellucci dalam sesi masterclass bersama Variety di Marrakech Film Festival (27 November–5 December 2026). Dalam perbincangan itu, ia juga membagikan pengalamannya bekerja dengan sejumlah sutradara perempuan.

Advertisement “Ketika saya masih muda, tidak ada sebanyak sekarang sutradara perempuan. Kini kita menyaksikan sesuatu yang benar-benar baru,” ujar Bellucci.

Menurut dia, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam proses produksi menghadirkan cara pandang berbeda dalam bercerita.

“Ini merupakan cara lain dalam menyampaikan cerita, terkadang dengan sudut pandang yang berbeda. Di antara perempuan, terkadang ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Kita saling memandang dan tanpa kata-kata bisa saling memahami,” katanya.

Senang Bekerja dengan Sutradara Perempuan

Bellucci mengaku menikmati kesempatan bekerja dengan lebih banyak sutradara perempuan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah nama yang disebutnya antara lain Alice Rohrwacher melalui The Wonders, Rebecca Miller lewat The Private Lives of Pippa Lee, Kaouther Ben Hania dalam The Man Who Sold His Skin, serta Léa Mysius melalui Birthday Girl.

Film Birthday Girl karya Mysius berkompetisi dalam Festival Film Cannes tahun tersebut.

Bellucci menilai pengalaman bekerja dengan perempuan di balik layar memberinya kesempatan untuk mengenal pendekatan penceritaan yang berbeda.

Ia juga mengapresiasi perubahan kesempatan bagi aktris seiring bertambahnya usia. Menurutnya, pengalaman hidup dapat memperkaya karakter yang dimainkan.

“Tubuh kita adalah instrumen kerja. Ketika instrumen itu berubah, peran yang kita mainkan juga berubah. Ada bagian lain dari diri kita yang kemudian diekspresikan,” ujarnya.

Aktris Senior Membuka Jalan bagi Generasi Berikutnya

Bellucci menilai kesempatan bagi aktris untuk tetap mendapatkan peran menarik setelah berusia 40 tahun kini semakin terbuka.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan era 1940-an, 1950-an, dan 1960-an ketika perempuan berusia di atas 40 tahun menghadapi kesulitan untuk mempertahankan karier, bahkan ketika memiliki kemampuan dan pengalaman.

Menurut Bellucci, perubahan tersebut tidak terlepas dari kontribusi para aktris yang terus berkarya dan membuktikan kemampuan mereka.

Ia menyebut Susan Sarandon, Judi Dench, Jamie Lee Curtis, dan Meryl Streep sebagai sosok yang membuka jalan bagi perempuan untuk tetap memainkan karakter menarik seiring bertambahnya usia.

Bellucci secara khusus memuji Meryl Streep yang dinilainya berani mengambil berbagai peran.

“Ada banyak aktris luar biasa yang sama sekali tidak takut. Dia sangat berani dan luar biasa. Ada beberapa aktris yang bebas dalam pengertian itu,” katanya.

Bellucci sendiri telah memperluas kiprahnya ke luar layar lebar. Pada 2019, ia menjalani debut panggung melalui pertunjukan tunggal Maria Callas: Letters and Memoirs.

Pertunjukan tersebut dibawakan dalam bahasa Prancis, Italia, dan Inggris serta dipentaskan di sejumlah negara.

Ia merasa beruntung karena perubahan zaman membuat perempuan semakin dihormati dalam industri perfilman.

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Monica Bellucci Tetap Memilih Kehidupan di Eropa

Di tengah perjalanan karier internasionalnya, Bellucci mengaku tidak pernah memiliki keinginan untuk menetap di Amerika Serikat.

Meski menyukai energi dan kesempatan berkarya di industri film Hollywood, ia merasa dirinya tetap memiliki ikatan kuat dengan Eropa.

Bellucci menjalani kehidupan di antara Paris dan Roma. Ia mengatakan keluarga, teman, dan kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting yang membuatnya tetap terhubung dengan kehidupan di luar dunia perfilman.

“Semakin waktu berlalu, semakin saya menyadari bahwa saya sangat mencintai profesi ini dan masih memiliki gairah yang sama. Namun, saya juga mencintai hal-hal nyata dalam hidup, seperti teman, keluarga, dan kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dalam sesi tersebut, Bellucci juga menyampaikan harapannya agar sinema tetap menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.

Ia menilai film bukan sekadar hiburan, melainkan salah satu unsur budaya yang memiliki arti bagi kemanusiaan.