Deadpool dan Jensen Ackles sebagai Soldier Boy dalam serial The Boys.

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PONTIANAK POST - Aktor Jensen Ackles, pemeran Dean Winchester dalam serial Supernatural, mengungkapkan pernah masuk pembicaraan untuk memerankan Deadpool dalam film layar lebar. Namun, kesempatan tersebut tidak diambilnya karena sedang terlibat kesibukan lain ketika proyek itu membutuhkan dirinya.

Peran antihero Marvel tersebut akhirnya jatuh kepada Ryan Reynolds, yang kemudian menjadikan Deadpool salah satu karakter populer di layar lebar melalui tiga film.

Ackles menceritakan pengalaman tersebut saat menghadiri sebuah acara penggemar Supernatural. Ia mengatakan sempat terlibat pembicaraan serius mengenai sebuah proyek film sebelum Reynolds terpilih.

Advertisement “Ada sebuah film yang saat itu sedang saya bicarakan secara serius. Namun, saya tidak bisa bergabng, sehingga prosesnya berhenti begitu saja,” kata Ackles.

Ackles tidak mengungkapkan alasan secara spesifik. Muncul spekulasi bahwa jadwal produksi serial Supernatural menjadi penyebabnya, tetapi ia tidak mengonfirmasi dugaan tersebut.

Ia kemudian memastikan bahwa film yang dimaksud adalah Deadpool.

Jensen Ackles Sebut Pemeran Deadpool Akhirnya Sudah Tepat

Ackles mengaku ada satu hal lain yang membuatnya merasa keputusan tersebut mungkin menjadi yang terbaik. Mantan kekasihnya, Morena Baccarin, turut membintangi Deadpool sebagai Vanessa, kekasih Wade Wilson.

Menurut Ackles, situasi tersebut mungkin akan terasa canggung jika dirinya ikut terlibat dalam film yang sama.

“Itu mungkin justru menjadi hal yang baik karena mantan kekasih saya, Morena Baccarin, ada di film tersebut. Jadi, mungkin akan terasa canggung,” ujarnya.

Ia juga memuji jajaran pemeran Deadpool dan merasa film tersebut sudah memiliki susunan pemain yang tepat.

Ackles mengatakan sangat menyukai film Deadpool. Setiap kali menontonnya, ia kembali membayangkan betapa menyenangkannya kesempatan memerankan karakter tersebut.

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Ryan Reynolds Membawa Deadpool ke Kesuksesan Film

Ryan Reynolds pertama kali memerankan Deadpool dalam X-Men Origins: Wolverine (2009). Meski film tersebut tidak mendapat sambutan besar, Reynolds kembali mengenakan kostum merah karakter itu dalam film solo Deadpool pada 2016.

Film tersebut kemudian berkembang menjadi waralaba yang berlanjut melalui Deadpool 2 (2018) dan Deadpool & Wolverine (2024).