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PONTIANAK POST – Sutradara Denis Villeneuve mengaku kecewa setelah Disney menetapkan Avengers: Doomsday tayang bersamaan dengan film garapannya, Dune: Part Three, pada 18 Desember 2026.

Villeneuve menilai keputusan tersebut membuat film ketiga sekaligus penutup trilogi Dune harus berhadapan dengan salah satu waralaba terbesar di industri perfilman.

“Disney menempatkan waralaba terbesar sepanjang masa untuk berhadapan dengan film kami. Saya bukan orang bodoh. Film-film itu adalah raksasa,” kata Villeneuve dilansir Variety, Jumat (27/11/2026).

Jadwal tayang bersamaan kedua film tersebut memunculkan antusiasme penggemar.

Mereka bahkan menjuluki persaingan Dune: Part Three dan Avengers: Doomsday sebagai “Dunesday”, yang mengingatkan pada fenomena “Barbenheimer” saat Barbie dan Oppenheimer dirilis pada hari yang sama pada 2023.

Meski berpotensi menciptakan akhir pekan besar bagi industri bioskop, Villeneuve mengakui bentrokan jadwal tersebut membuatnya khawatir.

Dune 3 Tak Bisa Pindah Jadwal

Villeneuve mengatakan dua film Dune sebelumnya juga menghadapi tantangan dalam jadwal perilisan.

Film pertama dirilis menjelang berakhirnya pandemi COVID-19. Meski berhasil meraih pendapatan box office yang baik, kondisi saat itu dinilainya tidak menguntungkan.

“Dengarkan, saya akan jujur. Film pertama ‘Dune’ dirilis pada akhir masa pandemi. Kami berhasil meraih pendapatan box office yang bagus di tengah situasi yang sangat sulit. Namun, kondisi saat itu tidak berpihak kepada kami,” ujarnya.

Tantangan serupa terjadi pada Dune: Part Two. Film tersebut semula dijadwalkan tayang pada musim gugur, tetapi perilisannya harus digeser ke akhir musim dingin akibat dua aksi mogok kerja di Hollywood.

“Kami memang meraih kesuksesan, tetapi prosesnya tidak mudah,” kata Villeneuve.

Untuk film ketiga, ia berharap proses perilisan dapat berjalan lebih normal tanpa gangguan pandemi maupun aksi mogok kerja. Namun, Disney kemudian menetapkan Avengers: Doomsday pada tanggal yang sama dengan jadwal Dune: Part Three.

Avengers: Doomsday semula dijadwalkan tayang pada 1 Mei 2026 sebelum diundur ke 18 Desember 2026. Sementara itu, Villeneuve mengatakan pihaknya telah berkomitmen pada tanggal tersebut, termasuk untuk penayangan di layar IMAX.

“Saya sangat kecewa. Namun, kami sudah berkomitmen pada tanggal ini, termasuk untuk IMAX. Tidak mungkin untuk memindahkannya. Jadi, saya menerima keadaan sambil berdoa kepada para dewa perfilman. ‘Dune’ memang bukan raksasa seperti ‘Avengers’, tetapi film ini punya daya tarik dan kekuatan besar. Saya berharap kami bisa bertahan,” ujarnya.

Villeneuve Tetap Optimistis

Meski kecewa, Villeneuve berusaha melihat bentrokan jadwal tersebut dari sisi positif. Menurut dia, kehadiran dua film besar pada akhir pekan yang sama justru berpotensi menciptakan pencapaian box office yang luar biasa.

“Ini bisa menjadi salah satu akhir pekan dengan pendapatan box office terbesar sepanjang masa berkat kedua film tersebut,” katanya.

Villeneuve juga menegaskan tidak menganggap Avengers sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Ia mengibaratkan film Marvel tersebut sebagai dinosaurus besar, tetapi tetap percaya diri dengan kualitas Dune: Part Three.