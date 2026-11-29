Sutradara Indonesia Joko Anwar dan Produser Thailand Vanridee Pongsittisak. (Variety)

Advertisement PONTIANAK POST - Sutradara Indonesia Joko Anwar dan produser Thailand Vanridee Pongsittisak menilai cerita yang berangkat dari pengalaman lokal tetap memiliki peluang menjangkau penonton internasional.

Keduanya sepakat bahwa kekuatan film tidak selalu terletak pada kedekatan budaya, tetapi pada kemampuan menghadirkan pengalaman emosional yang dapat dirasakan penonton dari berbagai negara.

Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “From Bold Stories to Global Audiences: How Films Become Cultural Phenomena” di JAFF Market 2026.

Advertisement Sesi yang dimoderatori Editor Asia Variety Naman Ramachandran itu membahas perjalanan internasional film Ghost in the Cell karya Joko Anwar dan How to Make Millions Before Grandma Dies, yang diproduseri bersama oleh Vanridee melalui studio Thailand, GDH.

Film Indonesia dan Thailand Buktikan Cerita Lokal Bisa Mendunia

Ghost in the Cell tayang perdana di Festival Film Berlin 2026. Film tersebut kemudian meraih Audience Award untuk kategori Film Fitur Terbaik di Festival Film Horor dan Fantasi San Sebastián ke-37 serta penghargaan Film Terbaik kategori Horror Features di Fantastic Fest 2026.

Film itu juga telah terjual ke 150 wilayah/negara. Capaian tersebut memperlihatkan jangkauan internasional karya Joko Anwar.

Sementara itu, How to Make Millions Before Grandma Dies menjadi film berbahasa Thailand dengan pendapatan tertinggi di dunia.

Film tersebut juga menjadi film Thailand pertama yang masuk daftar pendek kategori Film Fitur Internasional dalam ajang Academy Awards atau Oscar.

Joko Anwar mengatakan dirinya tidak membedakan proses pembuatan film untuk penonton dalam negeri maupun internasional. Menurutnya, penonton di berbagai negara memiliki kesamaan dalam menikmati cerita.

Ia dikenal melalui sejumlah film bergenre horor, seperti Satan’s Slaves dan Impetigore. Joko memandang genre sebagai sarana untuk menggambarkan berbagai hal yang sulit dijelaskan secara konkret.

“Ghost in the Cell” menjadi salah satu contoh pendekatannya dalam menggunakan genre untuk menyampaikan gagasan melalui cerita dan karakter.

Sementara itu, Vanridee mengatakan naskah How to Make Millions Before Grandma Dies dikembangkan selama pandemi Covid-19.

Proses penulisannya berlangsung secara personal karena tim kreatif belum mengetahui seperti apa kondisi dunia setelah pandemi.

“Kami tidak benar-benar memikirkan orang lain. Kami hanya fokus menulis apa yang ada di depan mata,” kata Vanridee dikutip dari Variety, Minggu (29/11).

Ia mengaku lebih tertarik pada cerita tentang hubungan antarmanusia atau kehidupan orang biasa dalam berbagai situasi, terlepas dari genre filmnya.

Salah satu contohnya adalah Bad Genius produksi GDH, film thriller-drama tentang seorang perempuan muda yang berjuang menghadapi sistem demi mendapatkan apa yang diinginkannya.

Joko Anwar Soroti Pentingnya Kedekatan Emosional dengan Penonton

Menurut Joko, kedekatan emosional antara karakter dan penonton menjadi salah satu faktor penting agar sebuah cerita dapat diterima secara universal.

“Jadi, ini bukan tentang keakraban budaya, melainkan tentang aksesibilitas emosional,” ujar Joko.

Ia menjelaskan, latar cerita bisa mengambil tempat di dunia nyata maupun fantasi. Namun, pengalaman dan persoalan yang dialami karakter harus tetap bisa dirasakan oleh penonton.

Dalam diskusi tersebut, Vanridee juga menyampaikan perkembangan rencana pembuatan ulang How to Make Millions Before Grandma Dies untuk pasar Amerika Serikat.

Setelah hak pembuatan ulangnya diakuisisi Miramax pada 2025, proyek tersebut kini masih berada pada tahap penulisan naskah.