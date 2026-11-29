PONTIANAK POST – Visinema Studios mulai memasuki tahap produksi animasi film Kancil, proyek yang mengadaptasi cerita rakyat Indonesia ke dalam genre fiksi ilmiah (sci-fi) dan komedi aksi. Film ini menghadirkan sosok Kancil dalam versi berbeda.

Jika selama ini dikenal sebagai tokoh cerita rakyat yang cerdik, dalam film tersebut Kancil digambarkan sebagai anak laki-laki muda yang penuh akal dan tiba-tiba terseret dalam petualangan berbahaya hingga menjadi pahlawan yang tidak terduga.

Advertisement Mengutip laporan Variety, perkembangan terbaru film Kancil diperkenalkan Visinema Studios dalam sesi diskusi di stan mereka pada JAFF Market 2026.

Sesi bertajuk “From ‘Jumbo’ to ‘Kancil’: Elevating the Next Generation of Indonesian Animation” tersebut membahas langkah studio mengembangkan proyek animasi berikutnya setelah keberhasilan film Jumbo yang meraih lebih dari 10 juta penonton di Indonesia.

Film Kancil telah menyelesaikan tahap pengembangan dan praproduksi. Tahapan tersebut mencakup pengembangan visual, pembangunan dunia cerita (world-building), pemilihan pengisi suara, hingga perekaman suara.

Advertisement Sutradara Kancil, Adrianto Rudiman, mengatakan film tersebut dibuat untuk menghadirkan kembali cerita rakyat yang sudah dikenal masyarakat dalam bentuk yang lebih sesuai dengan penonton masa kini.

“Kami ingin menciptakan versi terkini dari cerita rakyat yang sudah dikenal luas ini untuk penonton modern, sekaligus memperluas dunia ceritanya. Kami memilih fiksi ilmiah karena dapat mengeksplorasi imajinasi lebih jauh melalui film ini,” kata Adrianto kepada Variety, Sabtu (28/11).

Kancil Hadir dengan Petualangan Fiksi Ilmiah

Selain aksi dan komedi, film ini mengangkat tema keluarga, rasa memiliki, dan pencarian jati diri. Pendekatan fiksi ilmiah dipilih untuk memperluas kemungkinan pengembangan karakter Kancil dan dunia yang menjadi latar petualangannya.

Ryan Andriandhy, sutradara Jumbo sekaligus produser kreatif Kancil, mengatakan pengembangan film terbaru tersebut berangkat dari keinginan untuk mengeksplorasi lebih jauh potensi animasi Indonesia.